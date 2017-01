Eva Llarandi protege a 'Kichi' y se lleva un repaso de aúpa

Los plenos del Ayuntamiento de Cádiz, desde que gobierna el podemita José María González, 'Kichi', se han convertido en un continuo desfile de vecinos descontentos con la labor del alcalde quien, lejos de cumplir su promesa de escuchar a los ciudadanos, los trata de manera despectiva y siempre recurriendo a los agentes de la Policía Local.

La tertulia política del prime time nocturno de 13TV dedicó la noche del 26 de enero de 2017 varios minutos a analizar lo sucedido en el Consistorio gaditano. La que acabó llevándose una somanta de palos fue la socialista Eva Llarandi por salir a proteger a 'Kichi'.

La política quiso rebajar el tono de las críticas de los asistentes al pleno del Ayuntamiento de Cádiz asegurando que:

Pero eso pasa en todos los plenos, que yo he sido concejala y esto pasa en todos los plenos. Siempre hay algún tema por el que te montan alguna, vamos a ver.

La periodista María Claver le recordaba lo que hacía el PSOE y el partido de 'Kichi':

Antonio Jiménez, moderador de la tertulia le lanzaba otro dardo a Llarandi:

Esto no pasa en todos los plenos.

La socialista se enrocaba en su postura:

¿Qué no? Yo he estado cuatro años de concejala y era pleno sí y pleno también y normalmente era con gente que sí les había votado.

Claver le volvía a recordar que:

No se puede tener doble moral. Cuando gobernaba el PP era una cosa anormal que ocurriese esto. Pasaba porque eran despóticos, gobernaban de espaldas a la gente. Cuando pasa con el PSOE, porque al final está ahí por el PSOE, entonces el argumento es decir que esto pasa siempre, que esto no es ninguna excepcionalidad. Vamos a hacer historia de cuando se decía que esto pasaba porque el PP gobernaba sin sensibilidad alguna sobre los más desfavorecidos. No se puede tener doble moral.