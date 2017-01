Ferreras acorrala a Montero y le exige que diga qué van a hacer con Errejón

Ha querido escurrir el bulto, pero le han obligado a pronunciarse en lo referente al número dos del partido morado.

Irene Montero, diputada de Podemos y jefa de gabinete de Pablo Iglesias, era entrevistada este 27 de enero de 2016 en 'Al Rojo Vivo' (laSexta) y trataba, infructuosamente, de 'imitar' al secretario general podemita de no pronunciarse sobre la suerte que correrá Íñigo Errejón tras Vistalegre II si su documento no logra vencer al que presenta la línea oficial.

Antonio García Ferreras hacía un primer intento:

Montero tiraba balones fuera:

Nosotros nunca hemos puesto números, Antonio, tú lo sabes bien. Nosotros solamente decimos que en Vistalegre se están decidiendo diferentes proyectos, diferentes equipos y también liderazgos para ver cuál es el rumbo de Podemos durante los próximos años. Equipos, liderazgos y proyectos van de la mano, son cosas que tienen que ser coherentes. Si no fueran coherentes estaríamos hablando de las prácticas de la peor política, donde las personas se agarran a los sillones a toda costa y donde no les importa aplicar una cosa o su contraria, si decir un día 'no es no' y al siguiente decir 'quizá sí'. Nosotros preferimos hacer las cosas con coherencia y por tanto claro que estamos decidiendo tanto el rumbo del proyecto y los que se van a aplicar en los próximos cuatro años como los equipos y los liderazgos.