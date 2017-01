GH VIP: Tutto saca del armario a María del Monte

El canario, que entró en la casa como falso famoso que debía engañar a todos sus compañeros, fue el que más votos recibió por parte de la audiencia y tuvo que abandonar el reality. Al final de la noche, Jordi González desveló a los concursantes, dolidos tras sus marcha, el secreto del cristalero.

Sin embargo, Tutto tuvo tiempo de dejar un último titular antes de su salida del programa en una inocente conversación con Alejandro Abad en la que desveló la homosexualidad de María del Monte. El compositor y el canario hablaban de los trabajos que había realizado el primero para algunas cantantes nacionales, cuando se produjo la revelación, según recoge Ecoteuve hoy 27 de enero de 2017.

"Yo me acuerdo que escribía canciones para folclóricas que eran... eran... bueno... tenían su inclinación sexual... no sé como decirlo", decía titubeando Abad. "Lesbianas, ¿no?", dijo Tutto sin tapujos, que añadía. "Hay algunas que se ven, como María del Monte". "Por ejemplo", confirmaba el chileno.

"Me decía: 'No me escribas canciones que digan 'él', ni nada de eso'. Tenía que inventarme canciones de caballos y caballos que van a un río...", concluía entre risas Alejandro Abad.