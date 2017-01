Paolo Vasile saca 'todos los kilos' este fin de semana en Telecinco para intentar remontarle el mes a Antena 3

Paolo Vasile anda de los nervios saca 'todos los kilos' este fin de semana en Telecinco para intentar remontarle el mes a Antena 3.

La media en audiencia del mes de enero de T-5 es, a día de hoy, dos décimas inferior a la de Antena 3 (Vasile, a la desesperada, emitirá 'Pasapalabra' también los sábados y domingos para intentar levantar audiencia).

La cadena de Atresmedia es líder a estas alturas con un 13% de share, frente a al 12,8% que registra la de Mediaset. No obstante, el grupo de Fuencarral es consciente de que aun puede volver a recuperar el liderazgo (Si Vasile piensa que para subir la audiencia de T5 necesita 'perdonar' a Aída Nizar, está muy equivocado).

Para ello, ha decidido repetir la estrategia de hace siete días y emitir la tercera gala de Got Talent este sábado; programar Pasapalabra también durante el fin de semana y además ha sorprendido con el anuncio del tercer pase la película Ocho apellidos vascos y el estreno, en la tarde del domingo, de la quinta entrega de Las Campos (Paolo Vasile y la cúpula de Telecinco se ponen de los nervios ante los planes de Belén Esteban).

De esta manera, la cadena prescindirá de ¡Qué tiempo tan feliz! para emitir el reality de sus presentadoras. Falta por confirmar si irá acompañado del habitual posterior debate conducido por Carlota Corredera en el que se analicen todos los detalles de lo que acontezca en el episodio, que llevará por nombre Mamá, ¡qué bien te conservas!

En el nuevo capítulo, las hermanas se darán cuenta del inexorable paso del tiempo y se someterán a varios tratamientos de belleza.

Así será Mamá, ¡qué bien te conservas!

Las Campos comienzan a ser conscientes del inexorable paso del tiempo. En este capítulo el espectador será testigo de los cuidados a los que se someten las tres mujeres de esta emblemática saga.

Terelu acudirá a su peluquería habitual, donde coincidirá con Ana García-Siñeriz. Allí reconocerá que sus mechas son las más solicitadas en las peluquerías de España desde hace 20 años. Pero la presentadora también recordará con dolor el momento en el que tuvo que cortarse el pelo y esconderlo bajo una peluca cuando comenzó su tratamiento de quimioterapia.

Carmen Borrego acompañará a su hermana a un centro de estética donde ambas se aplicarán un tratamiento facial. Durante el camino Terelu y Carmen repasarán sus manías y fobias, como la de rezar de camino a plató o el pánico ante los lugares cerrados. El tratamiento resultará tan relajante que la propia Terelu se queda traspuesta.

María Teresa también se cuida, pero se niega a pasar por el quirófano para evitar que se le quede "cara de lagarto", como, afirma, le sucede a las mujeres que se estiran la piel de la cara para disimular sus arrugas. Edmundo y ella prepararán una comida sana y serán ellos mismos quienes, a su término, laven los platos y recojan la cocina. "Yo hago todo lo que hay que hacer con Edmundo que me interese", reconoce María Teresa.

Mayte Valdelomar llevará a sus amigas a un supermercado chino donde la ropa es más barata que en las boutiques donde acostumbran a comprar. Allí, las tres mujeres se probarán todo tipo de prendas en una tarde de compras.

María Patiño y Terelu tratan de mantenerse en plena forma gracias a un severo entrenamiento físico. Las dos compañeras y amigas fuera de la pantalla confían su preparación a un experto que no tendrá piedad a la hora de establecer su tabla de ejercicios. ¿Quién de las dos será más competitiva?

Carmen Borrego no tiene servicio. Así se lo hace saber a su hermana y a su madre cuando las invita a desayunar. Serán ellas quienes tengan que prepararse el desayuno. Aún así, Carmen ha pensado en todo y sorprende a su hermana mayor con un "coladorcito" para la leche y una porra. "Yo me como una porra en condiciones. No me como cualquier porra", sentencia Terelu después de las bromas de su hermana.

Otro de los momentos brillantes de las dos hermanas será cuando participen en una terapia equina y vean las dificultades que les plantea subirse a un caballo.

Después de su jornada, Teresa llega a su casa y procede al ritual de desmaquillarse y cuidar su piel. Si bien no permitirá que las cámaras lo graben, sí que explica cuáles son los pasos que sigue y sus tratamientos de hidratación y cuidado facial.