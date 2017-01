¿Sabes con qué futbolistas ha estado liada Marta, la nueva tronista?

Marta es la nueva tronista y ayer nos contó algo más sobre sus gustos y aficiones. Ella es muy respetuosa con sus pretendientes, no le importa si tienen o no carrera, aunque eso sí, para ella es muy importante casarse y le gustaría tener a su lado una persona que desee lo mismo que ella. Uno de sus chicos es Jordi y hace varios días se presentó y le dijo que jugaba al fútbol. Al momento, la tronista confesó que no había tenido una buena experiencia con los futbolistas y Nagore Robles le preguntó con cuántos había estado.

Jordi se enteró de que a su tronista le encanta el risotto y su hermana le está enseñando a hacerlo para ella. A pesar de todo, Marta volvió a insistir en su mala experiencia con los futbolistas, aunque también aseguró que no tiene las puertas cerradas y quiso darle una oportunidad. Después de que varios colaboradores se interesaran por sus relaciones, Marta confesó que había tenido una relación con un futbolista del Barcelona, algo que sorprendió mucho, pero no quiso decir más, según recoge Excite hoy 27 de enero de 2017.

Marta lo intentó y le salió mal, y no sabemos si Jordi saldrá perjudicado tan solo porque está jugando en un equipo del Málaga. De momento, ha dicho que va a invitar a la tronista al estupendo arroz de montaña que hace su hermana y que sería capaz de vivir en otra ciudad solo por amor. Al hermano de Marta no le ha gustado demasiado, de hecho, le pidió a su hermana que le quitara la rosa para poner en su lugar a otro pretendiente, pero la joven decidió darle la oportunidad y sigue sentado como pretendiente.

Marta habló de "futbolistas" en plural, aunque solo habló de uno en particular. Algunas de las tronistas y pretendientas del programa han salido con futbolistas conocidos y no les ha ido tan mal, es el caso de María o Tamara Gorro, madres de familia que viven muy felices con sus respectivos, también Rocío Zafra, la tronista más fugaz de la historia de MYHYV, que comenzó no hace mucho una su relación con Ignacio Abeledo, un jugador del Barcelona B.