Jorge Javier Vázquez se pega un soberano 'Patiñazo' y hunde más al 'Deluxe'

Ni Jorge Javier Vázquez es capaz de estabilizar el trasatlántico del 'Sálvame Deluxe'. Se esperaba como agua de mayo a finales de enero de 2017 el regreso del presentador fetiche al programa del prime time de los viernes. Pero ni con esas.

De nuevo, el espacio del corazón de Telecinco se la volvió a pegar contra 'Tu cara me suena' (Antena 3), pero esta vez con un doble agravante. No sólo es que estuviese al frente de las operaciones J.J. Vázquez, sino que encima de perder ante el programa musical de Atresmedia lo hizo cosechando peores resultados que su sustituta, María Patiño.

Según informa esDiario, la decimotercera gala de 'Tu cara me suena' del 27 de enero de 2017 registró un crecimiento hasta llegar al 23,7% de share, lo que traducido en número de espectadores es de 3.342.000, mientras que 'Sálvame Deluxe' se tuvo que confirmar con un mediocre 15% de cuota de pantalla y los 1.807.000 seguidores, casi nueve puntos por debajo de su eterno rival y casi millón y medio de espectadores menos.

Vasile y sus directivos parecen no haberse percatado de que ya no es un problema de titular o suplente, sino de que sencillamente el programa de los viernes no encandila a la audiencia.

Da igual sacar en procesión y bajo palio a Jorge Javier Vázquez. Al final los datos le dan una torta de realidad al italiano y le hacen ver que incluso la vuelta de su presentador favorito no es garantía de éxito. Tanto es así que ha conseguido hacer buena a la mismísima María Patiño.

Ni tan siquiera el cebo apetitoso de las nuevas revelaciones del turbio asunto sexual entre Don Juan Carlos I y Bárbara Rey han conseguido seducir a los telespectadores que se han decantado por acudir a escuchar a la tropa de Manel Fuentes.