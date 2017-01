El plomizo discurso del 'muñeco diabólico' de Podemos

A falta de que el próximo 4 de febrero de 2017 comparezca en el plató de 'laSexta Noche' Pablo Iglesias y con Iñaki López postrado de rodillas, el 28 de enero de 2017 estuvo en el programa de laSexta el número dos de Podemos, Íñigo Errejón.

Evidentemente, el segundo en el escalafón podemita contó con el beneplácito de la niñera de Podemos y en la entrevista fueron purgados los periodistas Eduardo Inda y Francisco Marhuenda.

Cristina Pardo, Nacho Escolar e Hilario Pino fueron los tertulianos escogidos para que el 'muñeco diabólico' de Podemos no se cogiera una pataleta o una rabieta innecesaria.

Titulares, evidentemente, pocos que no fueran conocidos, máxime cuando nadie le apretó las clavijas:

Nada tranquilizaría más a los partidos viejos que un Podemos arrinconado en la izquierda, hay que recuperar la hoja de ruta de la transversalidad. Ese es el único proyecto con posibilidad de mayorías. No basta con hablar a los que ya están convencidos. Es fundamental demostrar que somos útiles ya en las instituciones en las que estamos para cambiar la vida de la gente", comienza afirmando.

Cuando defendíamos la renta básica nos decían que era una locura y que éramos populistas. Ahora yo me alegro de que vaya cogiendo fuerza entre otras formaciones. Nuestra propuesta es más ambiciosa, es comenzar a partir de los 600 euros.

Hay que plantearse por qué hay gente a la que le da más miedo que Podemos gane unas elecciones que que sigan los mismos. Hay que ofrecer garantías a la parte de la sociedad que nos mira de reojo.

No creo que esté en el futuro en política, creo que no es sano. Pablo y yo hacemos un buen tándem. Sólo nos debemos un debate sano entre compañeros sobre cuál es el mejor rumbo.

Es posible que yo no siga siendo secretario político de Podemos. Cuando yo actúo como he hecho, asumo que puede tener costes, como no seguir como he estado hasta ahora.

A mí no me gustó la campaña de #ÍñigoAsíNo y creo que no le hace bien a Podemos, no creo que haya que señalar a compañeros en público. Para mí no fue plato de buen gusto.

El Podemos que me enamoró hacía a los otros partidos discutir sobre lo que hacíamos nosotros y creo que ese es el rumbo a mantener.

Podemos e IU tienen que ser dos fuerzas políticas autónomas que pueden presentarse ocasionalmente juntas a las elecciones si sus bases lo deciden.

Garzón está haciendo un magnífico trabajo, pero nosotros debemos mantener una hoja de ruta bien diferente. Creo que alguna de la gente que trabaja con Pablo Iglesias sí es más partidaria de organizar una fuerza política para resistir. Pero yo creo que se sigue pudiendo

Hay una cierta congoja entre nuestros militantes sobre el proceso, pero yo quiero tranquilizarles, si vamos todos juntos es mejor.

Yo creo que Pablo tiene que seguir como secretario general, es la persona más adecuada y debe hacerse cargo del conjunto de la organización y de lo que expresa. En el remotísimo caso de que no suceda, hablaría con él y le transmitiría que podemos llegar a un encaje, que funcionamos bien como equipo, pero si aún así sucede, pondría mi cargo a disposición de Pablo.

El año 2016 para todos nosotros ha sido muy largo, a veces tortuoso. En lo personal es cierto que genera cierta nostalgia ver imágenes de nuestros primeros años, pero nos puede servir de brújula.