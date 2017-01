¿Sabes por qué Terelú engordó como si no hubiese un mañana?

Brutal confesión de Terelu Campos en un nuevo episodio del 'reality' de 'Las Campos' que podrá verse este 29 de enero de 2017 en Telecinco.

En esta oportunidad, el programa se centra en el pasado de la hija de María Teresa Campos y se ilustra el programa con imágenes de hace una, dos o tres décadas.

Terelu, al verlas, al verse delgada y joven, las comenta, reflexiona, habla sobre su talla de entonces, la enfermedad, la menopausia, sus efectos, sus problemas de peso de ahora, y los porqués.

Las tomas corresponde a hace 20 años, junto a su familia. Cuando la hija de María Teresa vio las imágenes de tiempos pasados, sus comentarios fueron éstos:

Se verán imágenes de Telecinco, en la presentación de Miss España con Carlos Herrera.

Fue una experiencia muy bonita. He llegado a tener la 32, fui al médico para engordar. Nunca he sido rellenita. Subía a lo mejor dos kilos, perdía cuatro, pero ya está. Me cambió el metabolismo cuando empecé con la menopausia, el metabolismo se ralentiza.

Terelu considera que podría volver a recuperar su figura de antaño:

Sí, pero no es cuestión solo de entrenamiento. Fíjate 2006. Mi triunfo no ha sido por ser una persona delgadita, mi triunfo ha sido por mi esfuerzo, mi trabajo, mi dedicación, mi amor a lo que hacía, por ser la mejor profesional posible, aprender todos los días; es más, yo siempre decía: 'Oye, no presumo de cuerpo danone, me sacaba defectos. Cuando estaba así, y ahora digo: 'Serás tonta de la cabeza. Yo querría ser feliz.