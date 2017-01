Vuelve Terelu y muerta de hambre: "Yo no me como cualquier porra, sólo una en condiciones"

El quinto capítulo de 'Las Campos', el 'reality de Telecinco que narra la vida de María Teresa Campos y su hija Terelu, ha vuelto a generar infinidad de comentarios en las redes sociales (¿Sabes por qué Terelú engordó como si no hubiese un mañana?).

Una de las cuestiones más celebradas fue el regreso de la reina mundial de las porras: la hija de Teresa.

Esto, toda vez que la hija del clan se hizo popular en una emisión anterior por su afición por dicho dulce en desayunos y meriendas.

Terelu confesó que hacía año y medio que no comía una de ellas mientras devoraba una ante las cámaras.

"Yo no me como cualquier porra, me como una en condiciones", explicó posteriormente para júbilo de los seguidores del espacio televisivo de Mediaset.