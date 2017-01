Enero de infarto para Paolo Vasile: T5, tres décimas debajo de A3 a pesar de sus 'medidas de urgencia'

Paolo Vasile, el capo italiano de Mediaset, anda que lo llevan los demonios. Y como las cosas van ade arriba hacia abajo, tiene a todos sus subordinados en ascuas ('El Peliculón' de Antena 3 con 20.9% arrolla al 'GH VIP' (14%) de Telecinco).

Telecinco ha redoblado los esfuerzos para intentar ganar el mes de enero de 2017 a Antena 3, que desde su inicio ha ido en cabeza en el ranking (Paolo Vasile saca 'todos los kilos' este fin de semana en Telecinco para intentar remontarle el mes a Antena 3).

Mediaset ha hecho una especial apuesta en los últimos días y ha realizado cambios de urgencia en el fin de semana, dos días en los que suele tener problemas y que se habían convertido en claves para alcanzar el liderazgo y no repetir la derrota que sufrió en diciembre (Paolo Vasile y los jefes de Telecinco sacuden una patada en la boca a los 'bonitos' del cine español).

Telecinco comenzó hace unos días una progresiva escalada que se ha detenido en el fin de semana, a pesar de la inversión realizada estos días.



Después del viernes, la diferencia entre Antena 3 (13,1%) y Telecinco (13%) era de solo una décima. Al término del sábado, Antena 3 (13,1%) seguía en cabeza y Telecinco (12,9%) bajó.

Tras el domingo, Antena 3 (13,2) aventaja en tres décimas a Telecinco (12,9%). Quedan solo dos días para que acabe enero.

Entre los cambios realizados para mejorar su audiencia, Telecinco decidió llevar el exitoso Pasapalabra también a las tardes del fin de semana, sin embargo, el programa no ha levantado esta franja y sus datos del sábado (10,9%) y domingo (10,7%) están lejos de los que consigue a diario.

Este domingo, además, Telecinco decidió emitir la quinta edición de Las Campos a las 18.00, cuando hasta ahora había sido una apuesta de prime time. El reality (12,5%) tampoco ha destacado en la tarde del domingo.

Por la noche, la entrada de Kiko Matamoros a GH VIP no ha sido un especial revulsivo para El Debate de Sandra Barneda y el programa solo ha mejorado medio punto (14%), muy lejos de la película Perdiendo el Norte (20,9%) de Antena 3.

Al margen del fin de semana, la llegada de Aída Nízar a GH VIP el pasado jueves se esperaba como el ingrediente que podía dar energías a una edición que había comenzado bien pero lejos de los datos de otras temporadas. Sin embargo, el programa anotó mínimo (16,2%).

Por otra parte, el viernes regresó Jorge Javier Vázquez de sus vacaciones y se puso al frente del Deluxe, que volvió a perder (15%) contra Tu cara me suena (23,7%).

Lo que sí ha funcionado en Telecinco

La emisión de Ocho apellidos vascos en la sobremesa del domingo logró un destacado 17,9%. También rinden de forma notable las ediciones de Got Talent. Hay que recordar que Telecinco emite dos veces a la semana este programa, en sábado y los martes por la noche.



El sábado 21 se estrenó con un 16,8%, el martes creció hasta el 20,3% y el sábado 28 registró un 17%. Este último día, sin embargo, Antena 3 logró un 18% con la película The Equalizer.



Antena 3 y Telecinco tienen por delante dos días para acabar enero. Como plato fuerte, El Hormiguero recibe esta noche a Isabel Pantoja. Después, Antena 3 emitirá Casados a primera vista. Telecinco dedicará la noche a Sé quien eres.



El martes, Antena 3 ofrecerá una nueva entrega de la serie Pulsaciones y Telecinco dará otra entrega de Got Talent.