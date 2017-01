La salva de pólvora en Telecinco: sugiere que Juan Carlos I estaba implicado en el golpe de Estado del 23F

La polémica sobre las presuntas relaciones extra matrimoniales del Rey emérito, Juan Carlos I y la vedette Bárbara Rey siguen de plena actualidad después de días de revelaciones. Si alguien está sacando rédito periodístico de esas informaciones que narran los supuestos capítulos sexuales del entonces Monarca es Telecinco, que sigue aportando informaciones que de paso ponen en entredicho el papel de Don Juan Carlos en asuntos que afectan directamente al Estado o a la seguridad nacional.

Este viernes 28 de eneero de 2017, el programa Sálvame Deluxe, invitaba a una de las confidentes y biógrafa de Bárbara Rey, Danielle, y además de revelar más detalles sobre la presunta relación entre el Rey y la vedette -leyendo fragmentos de sus memorias-la invitada al programa hablaba sobre asuntos de Estado tan delicados como la intentona de golpe de Estado perpetrado el 23 de febrero de 1981 y en el que, hasta ahora, se le atribuía un papel ejemplar a Juan Carlos de Borbón.

Sin embargo, según lo manifestado por esta testigo la realidad es bien distinta a lo que hasta ahora entendíamos como versión oficial e histórica de los hechos porque Danielle explicaba a la audiencia del programa, a través de la emisión de un vídeo, que "en la víspera del 23F, el Rey le dijo que no saliera de casa por su seguridad". "¿Eso te lo contó a ti en persona?", preguntaba la voz en off que realizaba la entrevista, para encontrar respuesta afirmativa de la autora de las memorias de la vedette que además aclaraba que: "yo no puedo saber si una persona miente, para mi es muy difícil saber (si miente), tiene que pasar el tiempo para saber si esa persona miente".

El programa intentaba exprimir esa revelación y preguntaba a Danielle si lo que verdaderamente Bárbara Rey quería era comprometer al Monarca porque "ella se daba cuenta", recalcaba el entrevistador, de que "esa declaración, esa advertencia del Rey lo que significaba en realidad es que el Rey sabía que iba a haber un golpe de Estado", decía, a lo que la invitada respondía: "hombre, si eso es cierto. Yo creo que tarde o temprano tendrán que desclasificar todas estas cosas porque ya ha pasado mucho tiempo. Yo lo tengo anotado aquí, que ha pasado todo esto".

Pero según lo manifestado, Don Juan Carlos le hablaba de asuntos de Estado durante esos supuestos encuentros amorosos: "El Rey le comentaba, estoy sufriendo las cosas de Sabino (Sabino Fernández Campos, entonces jefe de la Casa Real), no veas las cosas que está diciendo. En reuniones donde me critican Sabino dice: si yo hablara. Alfonso Armada (entonces segundo jefe del Estado Mayor del Ejército) se ha ido a su pazo y no ha contado nada a nadie...".