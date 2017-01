El masaje filipino de Ana Pastor a Pablo Iglesias confirma las peores sospechas sobre laSexta

El castigo a Eduardo Inda y Paco Marhuenda en laSexta Noche este 28 de enero 2017 no fue un espejismo. Así lo confirmó el masaje filipino en forma de entrevista que le hizo Ana Pastor a Pablo Iglesias en ‘El Objetivo' este 29 de enero de 2017. A diferencia de la entrevista a cara de perro con Esperanza Aguirre, la de Iglesias fue puro buen rollito, risas y hasta alguna bronca de Iglesias a la periodista.

La entrevista a Pablo Iglesias giró en su gran mayoría en torno a la crisis dentro de Podemos.

Pastor no le preguntó por la cacería ordenada por Iglesias contra Errejón en Twitter con el #ÍñigoAsíNo, las cartas bomba entre ambos líderes en 20Minutos, los ataques de ‘Yoko Ono' Montero y Monedero o las purgas de Ramón Espinar en Madrid. --El grito de auxilio de los errejonistas en Madrid: "Nos están masacrando"--

Todo lo contrario: Pastor le permitió a Iglesias que vendiera su falso discurso de líder democrático y permeable a las críticas. Hasta se permitió mentir el líder de Podemos diciendo que "no saldrá de mi boca una acusación a ningún compañero". La Maldita Hemeroteca esta vez quedó guardada en el cajón. --El juez podemita ya no aguanta más las afrentas a Errejón y estalla contra Iglesias: "Me parece lamentable"--

Sólo hubo dos momentos de tensión cuando Pastor criticó que Podemos no apoye el acuerdo del PP con el PSOE en materia de pobreza energética. "No, eso no es negocia", dijo Iglesias señalándole con el dedo.

El otro fue cuando la periodista dejó caer que con Podemos no había cambiado nada en la política española lo que puso furioso a Iglesias. Solo faltó que la periodista pida disculpas por preguntar.

Pablo Iglesias: "En Vistalegre nos equivocamos, no hubo ninguna integración de las minorías"

Lejos de aquella dura entrevista que le hizo Iglesias en junio de 2016, esta vez Pastor volvió a mostrar su imagen más simpática con Podemos confirmando las peores sospechas sobre la campaña contra laSexta y contra Eduardo Inda y Paco Marhuenda. --La vergüenza de Change.org: se ofrece como plataforma para linchar a Eduardo Inda--

Esta se inció el 7 de enero 2017, cuando el economista Juan Torres abandonó el plató de laSexta Noche después de que el periodista le recordara que ha sido asesor económico de Podemos y de Hugo Chávez. --Marhuenda se venga de Évole atacando a 'De Panolis': "Es un tontorrón de tercera y un juntaletras"--

Para Inda, el verdadero detonante de la campaña de Podemos contra él tuvo lugar el 2 de diciembre de 2016. En aquella ocasión, Carolina Bescansa dirigió un ataque personal sin precedentes contra Inda en el plató de laSexta Noche.

El periodista respondió, simplemente, invitando a los espectadores a buscar en Google "Fermín Bescansa Pilar Santamaría". --Inda, a los matones de Bescansa: "Que no vengan a ponerme la mano encima"--

Miles de usuarios hicieron la prueba y quedaron sorprendidos por el resultado. Airada, Carolina Bescansa arremetió contra Inda en los camerinos: "¡Hijo de puta, te voy a escupir!".

Tras aquel incidente, Podemos comenzó a utilizar sus canales de Telegram para pedir a sus seguidores que exijan la expulsión de Inda y Marhuenda de laSexta. Este 28 de enero 2017 las presiones a laSexta comenzaron a rendir frutos: a los dos periodistas solo se los pudo ver en el primer bloque del programa cuando lo normal era que estuvieran hasta el final. --laSexta se baja los pantalones con Podemos y purga a Inda y Marhuenda--