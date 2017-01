La 'abuelita lobo' Caermena nunca comparará a Trump con genocidas 'rojos' como Stalin

La última ocurrencia de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, llegó al comienzo del último Pleno del Ayuntamiento, cuando tuvo a bien hacer una crítica a Donald Trump comparándolo de paso con Hitler, que también fue elegido democráticamente.

Se quedó tan ancha la alcaldesa, y algunos miembros del Pleno, como Esperanza Aguirre, salieron a sacudirle por el desplante, recordándole de qué pie cojean algunos de los concejales de su equipo de gobierno. Carmena compara sin rubor a Trump con Hitler pero siempre mira hacia otro lado con las alegorías comunistas de sus concejales.

En la misma línea comentaron la jugada en 'El Cascabel' de 13TV este 30 de enero de 2017, sin querer los contertulios participantes meter mucho el dedo en el ojo a la alcaldesa, pero al final les resultó inevitable. El concejal Carlos Sanchez Mato asegura ahora que en la brutal Revolución rusa solo murieron cinco personas.

Bieito Rubido (director de ABC) y Antonio Pérez Henares 'Chani', al habla, haciendo ambos una crítica a la política del presidente norteamericano pero dejando en evidencia qué es lo que representa Carmena:

Pérez Henares: Esto de Carmena es una estupidez de debate... El problema Trump es un problema mundial y va a afectar al conjunto del mundo. A mí no me gusta y parece un auténtico peligro. Me impacta mucho el matonismo con México. Y creo honradamente que el gobierno español tendría que defender a México. Pero dentro de eso, un país como España, que tiene que tener unos lazos con nuestra comunidad de lengua y cultura, porque Trump les está tratando como un matón de frontera. Pero en esto del populismo y las fronteras, es que hay dos; el de 'no hagamos fronteras' y el de 'frontera absoluta y muro'. Hay populismos de extrema derecha y de extrema izquierda, y lo que suele quedar aplastado es la racionalidad.

Bieito Rubido: La señora Carmena representa a la extrema izquierda en este país, y decir lo que ha dicho es de una temeridad tremenda, y ya si nos ponemos a eso... Nos lleva a que podamos comparar con Stalin, con Lenin y con Mao Tse Tung a cualquiera... Pero no vamos a entrar ahí.