Jorge Javier Vázquez: "Yo prefiero estar en la mierda que a al lado de Isabel Pantoja"

Guerra entre Jorge Javier Vázquez e Isabel Pantoja. "Se abre un nuevo tipo de relación con ella y espero no volver a tener que cruzármela en mi vida", ha dicho el presentador en Sálvame después del paso de la tonadillera por El Hormiguero de Antena 3 y el 'zasca' encubierto que le envió (Patiño y Ximénez, que babeaban esperando ver despellejada a la Pantoja, se enfurecen por el 'masaje' de Pablo Motos).

"En los últimos años he intentado mantener un escrupuloso silencio con el tema de Isabel Pantoja y me he peleado con más de uno para que la crítica no fuera muy dura con ella", ha comenzado diciendo Jorge Javier (La 'perseguida' Isabel Pantoja pulveriza todos los récords de 'El Hormiguero': 23,8% y 4.783.000 seguidores).

"Me veo en la obligación de mandar un mensaje a la señora Isabel Pantoja. Se abre un nuevo tipo de relación con ella y espero no volver a tener que cruzármela en mi vida". "Tengo rabia acumulada y no me lo merezco. Cuando escuché lo que escuché, me quedé estupefacto". "No se lo voy a permitir a esta señora". "Ella habla mucho de su madre, pero madre tenemos todos. Ningún ser humano se merece que le hablen con desprecio y asco, como lo que me hizo usted a mí. Me habló con asco".

Es importante recordar que en un momento de la entrevista de El Hormiguero, Isabel Pantoja hizo alusión al presentador sin nombrarle. Fue cuando explicó el origen de su perra Sisi.

"Me lo regalaron en un programa de televisión, no voy a decir quién... desde entonces la tengo, vive conmigo, ha viajado y duerme conmigo".

Pero, ¿quién le regaló a Sisi?. Espejo público ha recuperado las imágenes de Sabor a ti cuando Pantoja recibió a la perra de manos de Jorge Javier Vázquez, uno de los colaboradores de aquel programa de Antena 3 que conducía Ana Rosa Quintana.

"Vienes de la cárcel, del trullo, del talego"

"Dio una entrevista a Pablo Motos, pactada, y ella decidió utilizar esa entrevista para mandarme un mensaje porque la cobardía es su modus operandi. No hacía falta lo de ayer, actuar con ese desprecio y humillarme como lo hizo. ¿Le gusta actuar así? Probablemente sí y por eso está tan sola", ha dicho Jorge Javier, muy enfadado y con una puesta en escena 'presidencialista'.

Dijo que quería a la perra "venga de donde venga". "Vengo de trabajar, usted de la cárcel, del trullo, del talego. De ahí viene usted".

"Merecemos una revisión del sistema penitenciario español porque Isabel Pantoja sigue siendo la misma persona resentida". "Tus hijos han venido aquí y podría habérmelos cargado y no le he hecho por el respeto que le tenía".

Jorge Javier también ha 'desvelado' un comentario que Pantoja hizo el día que fue a cenar a su cas:

"Vino a mi casa y su frase fue: 'qué bonito sitio para hacer una exclusiva'. Pero yo ya no le sirvo, ahora soy un bono basura".

"Te servía cuando vino a Supervivientes. Gracias a mi quería meterse en Mediaset. Yo prefiero estar en la mierda que a su lado".

"¿Ha valorado mi silencio?, creo que no". Por último, se ha dirigido a Anabel Pantoja, colaboradora de Sálvame.