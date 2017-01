Jorge Javier Vázquez estalla contra la Pantoja: "Yo vengo de trabajar, usted de la cárcel"

La entrevista-masaje de Isabel Pantoja en 'El Hormiguero' ha marcado agenda. Es cierto que el intento de lavado de imagen que perpetraron Motos y sus hormigas a la tonadillera es cuanto menos, censurable. Pero han marcado la actualidad catódica. Y ante eso, a rebufo, ha tenido que salir Jorge Javier Vázquez ha ponerle tibia en 'Sálvame' un día después.

Pantoja eludió mencionar el nombre del presentador de Mediaset durante su charla con Motos. Incluso cuando se pusieron imágenes de su perrita, la cual le regaló Vázquez durante una visita de la artista al programa de A3 'Sabor a ti', nunca mencionó la identidad del periodista que le había hecho entrega del animal, que fue un presente de todo el equipo del espacio.

Así ha sido el encendido discurso de Jorge Javier en contra de Pantoja:

Ayer la señora Pantoja dio una entrevista pactada, donde todo estaba estipulado, y ella, que no da puntadas sin hilo, decidió utilizar esa entrevista para enviarme un mensaje.

Ella nunca da la cara. Nunca te llama. Esa es su cobardía. Si está enfadada, que me lo diga. Pero si quería que me enterara de algo de que usted y yo hemos roto relaciones no hace falta lo de ayer, ¿usted cree que hacía falta ese desprecio?

¿Le gusta tratar así a la gente que le ha apoyado? Quizás sí, por eso se encuentra tan sola. La señora Pantoja me quería enviar un mensaje, y utilizó un perro.

Hay que ser ridículo. Motos le pregunta que quién le regaló a su perrita Sisi, yo no se la regalé, yo en aquella época trabajaba en 'Sabor a ti' y el equipo decidió regalársela. Después de cómo se portó la señora Pantoja con Chelo García Cortés siendo al parecer su amiga, cuando la vi con la perrita les juro que pensé 'pobre perrita'.

Ella dijo anoche que no iba a pronunciar el nombre de quién se la regaló. Se refería a mí. Acto seguido dijo ella que quería a la perrita venga de donde venga. Yo vengo de trabajar, usted viene de la cárcel. No viene de las vacaciones, usted viene de la cárcel, donde no meten a alguien por desafinar, usted sabrá porque entró.

Su vida son las exclusivas, facturar, cobrar, vender, yo ya no le sirvo, a usted soy un bono basura, no se preocupe que he captado la idea, porque gracias a mi quería meterse en Mediaset y cobrar de Mediaset.

Después de dos años metida en el trullo vaya mierda de gira tiene, pregúntese por qué. Le quiero decir algo, ya que usted me desprecia tanto...¿sabe lo que haría yo? Pagar a mi sobrina para que no tuviera que trabajar con un ser tan deleznable como yo. Pero para eso se necesita dignidad.