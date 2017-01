Pepe Navarro: salen a la luz los mensajes que ponen en evidencia a Ivonne Reyes

Un nuevo capítulo se ha escrito este martes en la guerra que mantienen el periodista y la modelo en torno al contencioso por la paternidad de su hijo.

Tras descubrirse que Pepe no es en realidad de padre biológico del hijo de Ivonne, los asesores legales de la modelo se acogieron a la sentencia firme que dictamina que el progenitor del joven, a todos los efectos, es el de Palma del Río.

Pepe Navarro perdió: en 2012, el juez le declaraba padre del hijo de Ivonne Reyes. La resolución de la Audiencia le obligaba a hacerse cargo de la manutención del adolescente.

Asumió el fallo, y así continúa a día de hoy. La ley dice que, dado que se negó a pasar las pruebas de ADN que la modelo había solicitado debía ser declarado padre del menor. La venezolana seguró a los medios que ambos mantuvieron una relación amorosa.

Las declaraciones de Ivonne dejaron al periodista de Palma del Río a los pies de los caballos: mal padre, que no da la cara, que no tiene el coraje de asumir sus responsabilidades... Y con un papel legal en la mano, poco le quedaba por hacer a ex presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi.

2017: salen a la luz las pruebas biológicas presentadas por Andrea, la hija del periodista y Eva Zaldívar. Se trata de un recurso de revisión ante la Audiencia y resulta que queda demostrado que Pepe no es el padre, que el hijo de Ivonne no es hermano de Andrea, ni siquiera hermanastro.

La guerra no ha hecho más que empezar. Mientras Ivonne permanece en la casa de Gran Hermano, sus abogados han sacado la artillería para advertir de que la prueba genética que sirvió para tirar por tierra la paternidad biológica de Pepe fue obtenida de fomr irregular, y sin el consentimiento de su madre, siendo un menor.

Al parecer, la venezolana ya ha sido informada en su encierro del concurso de Mediaset de lo ocurrido. Entretanto, sus representantes legales sostienen que Pepe Navarro es el padre legal de hijo de Ivonne.

Ahora la que recibe el ataque es Ivonne Reyes con los mensajes que se han fiultrado por parte del entorno de Pepe Navarro y que ponen en evidencia las mentiras y artimañas de la modelo venezolana.

Ivonne Reyes fue informada este pasado lunes en el confesionario de la casa de Gran Hermano, de que Andrea Navarro, la hija mayor de Pepe Navarro, había presentado pruebas de ADN en el Tribunal Supremo con las que demostraba que Alejandro ,el hijo que los tribunales adjudicaron a pepe Navarro, no es su hermano.

A la espera del dictamen, han trascendido este martes los mensajes telefónicos intercambiados entre el periodista y la presentadora venezolana con los que queda en evidencia que Ivonne sabía por el propio Pepe Navarro de su empeño por seguir hasta el final su decisión de probar que Alejandro no es su hijo.

Ivonne y Navarro habían acordado hacerse sendas pruebas de ADN para acabar con las dudas y lo hablaron amistosamente en el trascurso de una cena en 2015, celebrada en el reservado de un restaurante de Alcobendas.

Pero ella rompió el trato, seguramente porque sabía que podría volverse en su contra, ya que tal vez dudó siempre de quién era el padre del niño. Durante años jugó a las adivinanzas sobre si era un personajes de las alturas y frases semejantes, que hicieron especular con un importante empresario de aviación o el más alto dignatario político. Hasta que años más tarde puso sobre la mesa el nombre de Pepe Navarro en un programa donde le pagaron espléndidamente por esta revelación.

El encuentro amistoso de 2015 entre Ivonne y Pepe derivó en furibundos ataques de la venezolana hacia el periodista y seguramente a su salida de Gran Hermano VIP, se declarará sorprendida por la demanda ante el Supremo que daría un vuelco radical a esta complicada historia.

Sin embargo, Ivonne estaba advertida, como prueba el mensaje de Pepe Navarro de este pasado mes de julio, en el que justifica no asistir al funeral del hermano de Ivonne, al que había sido invitado por la presentadora:

"Está en tu mano acabar con esta situación. Por tu hijo y por ti, deberías plantearte acceder a que judicialmente se revise la sentencia que no documenta su verdadera filiación, revisión que debería buscarse en las oportunas pruebas biológicas. En otro caso, como ya te anuncié en mi último guasap, deberé continuar con el encargo que desde aquel momento realicé a un prestigioso despacho de abogados a fin que sólo a mi instancia, así sea".

Este caso resulta apasionante para los juristas, ya que daría al traste con la que fue sentencia definitiva que hizo a Pepe Navarro padre por decreto por haberse negado a someterse a las pruebas que habrían probado que no ea el padre de Alejandro, según afirmó siempre .