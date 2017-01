Jorge Javier admite que no estuvo a la altura y se disculpa con el equipo de 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez ha vuelto este lunes a Sálvame tras su temporal ausencia para dedicarse de lleno a su gira teatral con La vida iba en serio. A su regreso, el presentador ha dedicado unas bonitas palabras al programa de Telecinco, disculpándose además ante el equipo del programa por no haberlo dado todo durante una época.

"La verdad es que tenía ganas de volver. Yo necesitaba mi aire, porque eran 7 años y esto es como una pareja. Hay veces que te llevas bien, otras regular, la mayoría de las veces no la soportas...", comenzó diciendo.

Jorge Javier ha asegurado tener un gran aprecio al formato del que se comenzó a ausentarse hace un año y medio: "Sálvame es un programa al que he querido muchísimo", pero también afirma que no todo ha sido un campo de rosas: "Lo he odiado algunas veces. Pero después de estar tiempo sin él y darle un poquito de aire, la verdad es que estaba en casa y me daba rabia por que todo fuera bien sin mí. No quería ver el programa para no ver lo bien que se lo pasaban y lo bien que iba todo", según recoge Ecoteuve hoy 31 de enero de 2017.

El presentador se ha dirigido especialmente a David Valdeperas, director del programa: "Cuando yo me fui, pensaba que me ibas a llorar tú, Escaleto... de lo que sirve esto es de que te vas y que todo sigue igual e incluso mejor". Pero lo que ha dejado muy claro es "necesitaba respirar" y vuelve al mando del programa con "muchas ganas e ilusión": Es como si volviera otra vez a empezar Sálvame. Este es un programa al que se lo debo todo. Vengo con muchas ganas de dar por saco, vengo muy rebelde y con ganas de no callarme, de cuestionar todas las labores de dirección. Vengo dispuesto a entregarme por entero", añade.



Jorge Javier pide perdón al programa

En última instancia, Jorge Javier ha dado una muestra de sinceridad: "Creo que es de justicia decir y reconocer y excusarme con el equipo porque si haces este programa tienes que estar al 100% y si no, mejor que no lo hagas. Y lo que no puede hacer nunca un presentador es estar en un programa sin estar dispuesto a darlo todo, a entregarse y a que brille", comenzó justificando.