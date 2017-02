Ana Rosa se disculpa tras la pillada del "me parece bien que le hayan partido la cara"

Ni dijo lo que algunos dicen que dijo, ni cabe la mínima posibilidad de que Ana Rosa Quintana esté a favor de cualquier expresión de violencia (A Willy Toledo le gusta la violencia y justifica la paliza a la chica de Murcia a manos de unos radicales de izquierda).

En cualquier caso, un micro abierto este 1 de febrero de 2017 dejó que la audiencia de El programa de Ana Rosa escuchase un equívoco comentario de Ana Rosa Quintana sobre la paliza que recibió una joven de 19 años, a manos y pies de una decena de facinerosos comunistas de ultraizquierda (Uno de los macarras detenidos por la paliza en grupo a una chica, fue candidato de Izquierda Unida).

Este martes, lo que se oyó en un descanso del programa de Telecinco fue algo así como "me parece bien que le hayan partido la cara" (Manuel Jabois se mete en un charco indecente: "No es lo mismo que la paliza la reciba una neonazi").

Esas palabras quedaron grabadas por algunos de los espectadores que estaban siguiendo el programa en directo y en seguida empezaron a compartirse ampliamente por las redes sociales. Durante la emisión de la tertulia, la presentadora se mostró en todo momento contraria a cualquier tipo de violencia y condenaba la agresión

Ana Rosa Quintana, líder en audiencia de los programas matinales de televisión, ha explicado lo ocurrido y ha pedido "disculpas":

"Yo no digo una cosa dentro y otra fuera y a mí no me parece bien que le partan la cara a nadie".

La presentadora de AR también enfatizó que no se refirió a la chica de Murcia en concreto.

“No me acuerdo en qué contexto lo dije, pero no digo en ningún momento ‘la chica de Murcia’, así que no sé a qué me refiero. Si quieren que hable de Murcia, hablo de Murcia. Teníamos un debate sobre bandas que se pegan unos a otros, y los otros a los unos. No me parece bien que se peguen ni unos ni los otros”