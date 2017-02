Arcadi se carcajea del 'drama' que monta la directora de Público con la guerra podemita

Muy pocas horas quedaban al inicio de este 1 de febrero de 2017 para presentar las listas definitivas de Podemos al congreso de Vistalegre 2, algo que para muchos es un auténtico drama porque supondrá el final del circo y la ruptura definitiva entre Iglesias y Errejón.

Y como tragedia lo vive la directora del medio de comunicación propagandístico de Podemos (Público), Ana Pardo de Vera, que en 'El Programa de Ana Rosa' arrancó las risas de sus compañeros cuando dijo con exactitud las catorce horas y media que restaban para el cierre de las listas. La 'desdichada' periodista, que vive horas bajas con sus podemitas a la gresca, se revolvió cuando Arcadi Espada se mofó del drama de los pablistas y errejonistas:

Ana Pardo de Vera: Quedan catorce horas y media exactamente para decidir...

Arcadi Espada: Uy, ¡qué drama! ¡No parece que esto vaya a convulsionar España!

Ana Pardo de Vera: ¿Pero hablamos de esto o hablamos del soviet de Rajoy?

Arcadi Espada: Hombre, preferiría que habláramos del soviet de Podemos, que para soviet lo más parecido es Podemos...

Ana Pardo de Vera: No gobiernan, gracias. No gobiernan, gracias. No gobiernan.

Arcadi Espada: Y para purgas, lo más parecido es Podemos. Y para irrelevancia, el partido Podemos.

Ana Pardo de Vera: ¿Irrelevancia? Setenta escaños, no está mal, no está mal... Para irrelevantes nosotros, ellos tienen setenta escaños.

Arcadi Espada: Bueno, no sé cómo te consideras, yo no puedo hacer nada por ti.