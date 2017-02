Buenafuente anda escocido tras la 'rajada' de Cárdenas: "No voy a hablar de este personaje"

Es típico de todos estos famosos, aterrorizados ante la mera perspectiva de que les quiten algún punto del carnet de progres. Pueden hablar de cualquiera, poner a caer de un burro al más pintado y hasta atacarlo sin tino, pero como les toquen a ellos un pelo, se ponen enfermos.

Le acaba de pasar a Andreu Buenafuente, quien a todas luces y como se trasluce en la entrevista que ha concedido al Economista, anda muy escocido por la sarta de palos que le endiño hace unos días Javier Cárdenas.

Cierto que Cárdenas no dejó títere con cabeza. El locutor de Europa FM le emprendió con inusitada dureza a Buenafuente, tras una parodia que el presentador catalán hizo de Cárdenas en Late Motiv, usando como instrumento al imitador Raúl Pérez .

El pasado jueves, el excolaborador de Javier Sardá, le dedicó unas cuantas palabras a Buenafuente en su programa matinal, Levántate y Cárdenas. Habó de las audiencias y le pidió a su colaboradora que le dijese quién tenía menos espectadores. La locutora dijo que era Late Motiv -que tenía un 0% - y Cárdenas aprovechó para sotar todo esto:

"Un cero técnico, tiene casi el doble de presupuesto que nosotros. No hay ningún solo portal que se haga eco del presupuesto multimillonario que tiene. Tiene menos audiencia que un programa local de radio. Teniendo 60.000 euros de presupuesto cada noche. Es una locura. Si nosotros tuviésemos ese presupuesto podríamos traer artistas internacionales. Es increíble. Hay gente que dice que lleva haciendo la misma televisión desde hace 25 años. Y es verdad, dices: '¿cómo no te renuevas?' Hace 25 que haces el mismo tipo de programa. Si ves que eso no ha funcionado en los últimos 10 años, '¿por qué sigues haciendo lo mismo?".