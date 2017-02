Corcuera le lanza un aviso a los militantes que quieren a Sánchez: "Ya son mayorcitos, que hagan lo que le dé la real gana"

Pedro Sánchez se postuló el 28 de enero de 2017 como candidato a liderar de nuevo la secretaría general del PSOE en la primarias que se celebrarán entre el final de la primavera y el inicio del verano de este 2017.

Si alguien conoce bien las tripas de lo que se mueve en Ferraz es el que fuera ministro del Interior en los tiempos de Felipe González, José Luis Corcuera. Y éste expresó su desacuerdo con ese retorno de Sánchez y le lanzó un claro e inequívoco recado a los militantes prosanchistas.

En 'El Cascabel' (13TV) del 31 de enero de 2017 Corcuera se despachó a gusto y aseguró que las bases socialistas ya eran suficientemente mayorcitas como para hacer lo que quisieran, pero dejando claro que si Sánchez volvía a liderar el PSOE, que nadie luego se llamase a engaño si éste se entendía con populistas y secesionistas:

A mí hay una cosa que, más allá de lo que le pudo contar al exjuez Santiago Vidal (ERC), me parece mucho más grave. Se lo oí decir yo y todos los que están aquí cuando le contestó a Jordi Évole que de qué se arrepentía y señaló, entre otras cosas que su equivocación fue la de no pactar con aquello que había dicho que nunca pactaría. Dijo que nunca pactaría con populismos y hubo intentos luego en esa dirección.

En ese punto, palo preventivo a la militancia:

Y les daba una sugerencia a esos prosanchistas:

A mí me gustaría que optaran por una alternativa que no contribuyera a dividir el partido más de lo que ya está, sino a unir en la medida de lo que fuera preciso y necesario para un instrumento como es un partido socialdemócrata juegue un papel importante en el devenir de la política española, no creo, si sigo oyendo las cosas que he oído yo cuando le han preguntado a uno que es el portavoz, parece, de Pedro Sánchez decirle a Patxi López que es una mala réplica o una copia mala, que es mejor el original, no creo que esa sea la mejor forma de unir. Yo defenderé posiciones lo más centradas posibles y que permitan coser las diferencias importantísimas que tenemos en estos momentos.