Errejón saca su lado salvaje para zafarse del 'cizañero y mentiroso' Monedero

Íñigo Errejón participó como entrevistado en el ‘Al Rojo Vivo' de este 1 de febrero de 2017, y lo hizo reclamado ante la llegada inminente del tiempo para presentar listas y candidaturas al congreso de Podemos, y porque el último capítulo del culebrón dejó al segundo podemita discutiendo con su jefe a la vista de todos en el escaño del Congreso. Y la sangre llegó al río: Iglesias y Errejón protagonizan una fuerte bronca ante el objetivo de los fotógrafos del Congreso.

Errejón, avergonzado porque hace tiempo que se les está yendo la mano con montar pollos en público, se enfrentó también a las palabras de otro fundador podemita que le tiene entre ceja y ceja desde hace tiempo. Antonio García Ferreras repitió las palabras de Juan Carlos Monedero insultando abiertamente a Errejón, y este respondió, cada vez mordiéndose menos la lengua. Iglesias suelta al 'doberman' Monedero para despedazar a Errejón:

Yo ya lo he dicho muy claro: no está bien mentir y no está bien sembrar cizaña entre Pablo y yo, porque eso le hace daño al proyecto. Nos debemos una discusión política tranquila entre compañeros para debatir sobre las ideas y el rumbo.

Todo lo que sean las insinuaciones, ataques y palabras gruesas, intentan sembrar cizaña y no vienen al caso. Este tipo de acusaciones, sobran.