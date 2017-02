Iglesias suelta al 'doberman' Monedero para despedazar a Errejón

La guerra de Podemos continúa su curso y creciendo a medida que se acerca el cónclave de Vistalegre las tensiones son cada vez más palpables.

Juan Carlos Monedero, al que se le soltó la lengua en un mitin con simpatizantes, dejó a Íñigo Errejón no sólo a la altura del betún, sino que le despedazó cual doberman.

Javier Ruiz, en 'Las Mañanas' (Cuatro) entrevistó este 1 de febrero de 2017 al cofundador podemita para que confirmara ese ataque al número dos de Podemos o tal vez para que rebajase el tono empleado.

Las palabras de Monedero en ese acto fueron estas:

Es como cuando decían, no los documentos políticos da igual Iglesias va a ser el secretario general de un documento político de otro. Pero, ¿estáis tontos o qué? Será secretario general de los documentos políticos que asuma como propios. ¿Qué estáis diciendo? ¿Sabéis lo que hay de fondo? Lo que hay es que no quieren confrontar con Pablo por si pierden, pero ¿qué están haciendo indirectamente? Que esto es lo que digo que me enfada y no quiero que compañeros de una fuerza política que quiere ser novedosa haga estas cosas. Es decir, como no quiero confrontar a Pablo lo que voy a hacer es debilitar al secretario general, refuerzo mi secretaría política y con ayuda de los medios y con ayuda de lo que ocurra en unos meses igual nos cargamos al secretario general y ya vengo yo. Así no se hacen las cosas en un partido nuevo.