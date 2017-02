Pablo Motos le da con la mano abierta a Jorge Javier Vázquez

Ha sido un ataque despiadado. Pero con los datos en la mano, es verdad que el autor del 'zasca' tenía un argumento de peso, los índices de audiencia.

Hablando en plata. Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero' (Antena 3) no pensaba lanzarle invectiva alguna a uno de los rostros estrella de la competencia, Jorge Javier Vázquez (Telecinco).

Sin embargo, la invitada que tenía Motos en su programa, la periodista y escritora Mónica Carrillo, le lanzaba el anzuelo en clara alusión a los ataques del presentador de 'Sálvame':

He venido a ponerte los pies en la tierra respecto a la audiencia.

Motos, sin cortarse un pelo, aprovechó para lanzarle un zas en toda la boca:

No tenía pensado mencionarlo, pero ayer hicimos el programa con mas audiencia de la historia, con momentos de casi 6 millones de personas.

Cabe recordar que Vázquez había dicho esto sobre Pablo Motos y su entrevista a Isabel Pantoja:

Ayer la señora Pantoja dio una entrevista pactada, donde todo estaba estipulado, y ella, que no da puntadas sin hilo, decidió utilizar esa entrevista para enviarme un mensaje.

Hay que ser ridículo. Motos le pregunta que quién le regaló a su perrita Sisi, yo no se la regalé, yo en aquella época trabajaba en 'Sabor a ti' y el equipo decidió regalársela. Después de cómo se portó la señora Pantoja con Chelo García Cortés siendo al parecer su amiga, cuando la vi con la perrita les juro que pensé 'pobre perrita'.

¿Le gusta tratar así a la gente que le ha apoyado? Quizás sí, por eso se encuentra tan sola. La señora Pantoja me quería enviar un mensaje, y utilizó un perro.

Ella nunca da la cara. Nunca te llama. Esa es su cobardía. Si está enfadada, que me lo diga. Pero si quería que me enterara de algo de que usted y yo hemos roto relaciones no hace falta lo de ayer, ¿usted cree que hacía falta ese desprecio?

Ella dijo anoche que no iba a pronunciar el nombre de quién se la regaló. Se refería a mí. Acto seguido dijo ella que quería a la perrita venga de donde venga. Yo vengo de trabajar, usted viene de la cárcel. No viene de las vacaciones, usted viene de la cárcel, donde no meten a alguien por desafinar, usted sabrá por qué entró.

Su vida son las exclusivas, facturar, cobrar, vender, yo ya no le sirvo, a usted soy un bono basura, no se preocupe que he captado la idea, porque gracias a mí quería meterse en Mediaset y cobrar de Mediaset.

Después de dos años metida en el trullo, vaya mierda de gira tiene, pregúntese por qué. Le quiero decir algo, ya que usted me desprecia tanto...¿sabe lo que haría yo? Pagar a mi sobrina para que no tuviera que trabajar con un ser tan deleznable como yo. Pero para eso se necesita dignidad.