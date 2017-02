El siniestro lacayo de Iglesias, desatado también contra Bescansa: "Los portazos no se dan ahora"

Juan Carlos Monedero, el mayordomo de Chávez, el ‘doberman' de Pablo Iglesias, ese profesor universitario que fue tertuliano a todas horas hasta que le pillaron un pufo con Hacienda, ha adquirido en la etapa de guerra civil en Podemos el papel de espoleador de los caballos de carreras. Sobre todo con el 'equino' Errejón. Errejón saca su lado salvaje para zafarse del 'cizañero y mentiroso' Monedero.

Este 2 de febrero de 2017, Monedero atendió telefónicamente a 'Las mañanas' de RNE para valorar la huída de Carolina Bescansa antes del choque de trenes que se verá en Vistalegre 2. Y como no podía ser de otra manera, Bescansa, que nadaba entre dos aguas, también se ha llevado los palos del 'chamán' de la organización. Bescansa abandona a dos niñatos de cartón para cuidar al de verdad, a Dieguito:

Yo creo que Carolina no es una víctima. Carolina ha sido estos años miembro de la ejecutiva, y por tanto es corresponsable igual que Iglesias o Errejón de todo lo que ha pasado. No creo que haya sido lo mejor, a diez días de que tu cargo pierda vigencia, decir 'me voy para que hablen de mí'. No ha sido la mejor de las decisiones. Porque has sido la número tres y no tiene mucho sentido dar un portazo ahora, se dan en otros momentos.