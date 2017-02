Paolo Vasile ordena 'desnudar' a Jorge Javier en directo como medida desesperada para subir audiencia

No lo consiguió Paolo Vasile en enero de 2017, a pesar de que echó toda la carne en el asador y Antena 3 volvió a liderar las audiencias del mes por segundo mes consecutivo.

Pero el capo italiano de Mediaset no es de los que se rindan facilmente y vuelve a la carga. Por el moneto, con los mismos ingredientes que le permitieron durante más de dos años ganar mes a mes en share: escándalo, mamoneo, mucha belén Esteban y toneladas de morbo servido por Jorge Javier Vázquez ( Belén Esteban le canta las cuarenta a Jorge Javier e incendia la Telecinco de Paolo Vasile).

Telecinco está dispuesta a tirar la casa por la ventana para que en el febrero que ahora empieza no le suceda lo que ocurrió een enero y el pasado diciembre (Los amores de Jorge Javier con Errejón: una cena, varios SMS cruzados y un enfado ).

Para ello y por órdenes del gran jefe, los altos ejecutivos de la cadena ordenaron adelantar el regreso de Jorge Javier Vázquez con la casi seguridad de que eso permitiría de forma automática remontar las audiencias de Sálvame Deluxe (El 'zasca' en todos los morros que Isabel Pantoja le sacude a Jorge Javier Vázquez desde 'El Hormiguero').

No ha sido así. La 'fórmula michelín' parece estar agotándose y el viernes pasado el regreso del presentador no fue suficiente para acercarse al liderazgo incontestable de Antena 3 con 'Tu cara me suena'.

Sin embargo, Telecinco no ceja y este viernes 3 de febrero vuelve al ataque. Y con todo. El propio Jorge Javier, la 'estrella rutilante' del programa, el presentador que estaba por encima de todo, baja a la arena y se 'desnudará' ante los espectadores. No en sentido estricto ni físicamente, sino en figurado: mostrará sis tapujos lo que esconde en su alma.

Aprovechando la gresca que se ha montado en torno a la visita de Isabel Pantoja a El Hormiguero de Pablo Motos y la polémica en torno a la perrita Sisi, Jorge Javier montó en cólera hace unos días y le declaró la guerra abierta a la tonadillera, amenazando con revelar todos los secretos de la que fuera su amiga.

Así, ni cortos ni perezosos los responsables del Deluxe han decidido jugarse el todo por el todo y rizar el rizo en un nuevo experimento para recortar terreno a su rival.

Sólo una semana después de su regreso, Jorge Javier será presentador e invitado de su propio programa y se someterá al Polideluxe con el único objetivo de sacar a la luz todos esos secretos que pueden terminar de destrozar la imagen de Isabel Pantoja.

La misma imagen que, según denuncian sus críticos, está intentando limpiar en Atresmedia.

Se avecinan curvas en la guerra entre Jorge Javier y Pantoja y un nuevo episodio de la eterna batalla por las audiencias entre Telecinco y Antena 3.