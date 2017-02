Gonzo destapa la parcialidad de Carolina Bescansa: "Votaré por Pablo Iglesias"

"Me declaro insumisa del eje Iglesias-Errejón", aseguró Carolina Bescansa a Gonzo en la entrevista que la fundadora de Podemos concedió a 'El Intermedio' nada más conocerse que abandonaba la dirección de Podemos--La guerra civil en Podemos se cobra su primera víctima: dimite Bescansa--.

E instantes después, desveló su gran secreto. Mucha insumisión ante la guerra de ambos contenientes, pero ella ya tiene de sobra decidido a quién apoyará--Bescansa abandona a dos niñatos de cartón para cuidar al de verdad, a Dieguito--.

Bescansa : Me declaró insumisa del eje Pablo Iglesias-Iñigo Errejón

Bescansa: No

Bescansa : No llegamos a hablar de eso, porque nosotros planteábamos unas reglas. Si es cuestión de puestos, no habríamos iniciado este viaje

Gonzo: ¿Por qué no presentó una lista alternativa?

Bescansa: Buena pregunta, pero no nos imaginábamos que ibamos a estar en esta situación. Una lista es expresión de un proyecto y no no se improvisa

Gonzo: Para terminar, ¿me puede decir por qué iista votará en Vistalegre 2?

Bescansa: Voy a votar a la lista de Pablo Iglesias