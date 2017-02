Sara Carbonero retoma sus estudios...¿para terminar por fin la carrera de Periodismo?

"En lo personal también estoy viviendo algunos retornos. Aparte de haber vuelto a los constipados y virus de los peques y a los benditos problemas cotidianos, he vuelto a estudiar.

Sí, y aquí como en casi todo en la vida, no es igual hacerlo ahora que hace doce años. Yo antes tenía muy buena memoria, no me costaba memorizar las cosas y ahora...ahora me siento a veces como Dori en "Buscando a Nemo". Aún con eso, estoy contenta y motivada. Nunca es tarde, eso dicen".

De esta manera anunciaba Sara Carbonero, que este viernes 3 de 2017 cumple 33 años, a través de una entrada en su blog, que vuelve a los estudios.

Aunque no lo ha precisado, todo apunta a que por fin completará su carrera de Periodismo, de la cual aún le resta una asignatura.

Carbonero cursaba Periodismo en la UCM (Universidad Complutense de Madrid) pero no llegó a terminarla. En el año 2010 lo justificaba así:

Empecé a trabajar en segundo de carrera en La Sexta ocho horas diarias y no podía

Según recoge LOC (La Otra Crónica), su mánager Ana Rivera se niega a confirmar o desmentir que vaya a ser terminar por fin Periodismo el objetivo al que alude Carbonero, aunque todo indica que así será.

Carbonero no tiene acabada su formación universitaria y necesita completar los créditos para obtener su Licenciatura en Ciencias de la Información antes de que se instaure definitivamente el conocido Plan de Bolonia.