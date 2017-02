Blas Cantó, alias 'Freddie Mercury, se consagra en 'Tu cara me suena'

Era, este 3 de febrero de 2017, una de las actuaciones más esperadas de la noche y con motivo. La semana pasada el pulsador decidió que Blas Cantó se convirtiera en una leyenda de la música.

El claro favorito para llevarse el título de esta edición de Tu cara me suena se ha convertido en Freddie Mercury demostrando una vez más que ha nacido para esto. Y es que absolutamente todas las actuaciones de Blas nos han dejado sin palabras.

Blas ha interpretado Somebody to love y se ha convertido en el ganador de la Gala 14 de Tu cara me suena. ¡Victoria merecidísima!

Juan Muñoz conquista al jurado como Sabina y Serrat

Juan Muñoz se enfrentó a un reto doblemente complicado. El humorista imitó a Joaquín Sabina y a Joan Manuel Serrat, dos de los cantautores más importantes de España. El cómico sorprendió a todos los presentes gracias a su capacidad para interpretar a dos personajes tan diferentes. "Esto es triunfar", afirmaba Àngel Llàcer. Pese a la gran puntuación del jurado, el actor no consiguió alzarse con el triunfo.

Lorena Gómez muestra todo su potencial

La cantante volvió a ser una de las principales atracciones de la gala. Lorena encarnó a Jennifer López y dejó su huella gracias a una coreografía interpretada magistralmente, lo cuál fue valorado con muy buena nota por el jurado y el público..

Yolanda Ramos saca una sonrisa al público

Estrellita Castro fue el personaje que le tocó imitar a Yolanda Ramos esta semana. Pese a las ganas de la actriz, el jurado volvió a coincidir y se llevó un poker de cuatros que le hundió, una vez más, en el fondo de la tabla.

'Sweet Home Alabama', un himno en la boca de David Guapo

David Guapo fue el encargado de interpretar a Lynyrd Skynyrd, responsables del éxito 'Sweet Home Alabama'. El cómico se tomó en serio el encargo pero no logró conquistar a los jueces y se quedó en la zona media de la tabla.

El regreso de Silvia Abril

La actriz eligió a Silvia Abril para la doble imitación y no se equivocó. El dúo, que tuvo que meterse en la piel de Jane Russell y Marilyn Monroe, encandiló a todos los presentes. La cómica volvió a recordar los grandes momentos de la anterior edición e impregnó de humor el desarrollo de la gala.

Rosa, el ojito derecho del público

La granadina se enfrentó a reto complicado pero salió indemne. La concursante de la primera edición de 'Operación Triunfo' se metió en la piel de Jain, una de las cantantes francesas con mas proyección, para interpretar 'Come', lo que le valió el reconocimiento de Llàcer, que aseguró que era "la música hecha persona" y del público, que la puntuó excelentemente.

Sweet California brillan en el homenaje a Ray Charles

Canco Rodríguez echó mano de Sweet California para imitar al mítico Ray Charles. El andaluz se metió en la piel de una de las mayores leyendas del s. XX con su habitual maestría. Además, el actor le entregó el disco de platino al grupo por las grandes ventas que ha tenido su último disco.

Beatriz Luengo 'vuelve' a la senda del éxito

La ganadora de la anterior entrega del concurso, Beatriz Luengo, se metió en la piel de Estrella Morente intepretando 'Volver' y, aunque obtuvo un gran resultado pero que no le valió para repetir victoria. Eso sí, la cantante conquistó a todos gracias a su camiseta durante las votaciones.

Elena Rivera, la gran sorpresa de la noche

Elena Rivera, Karina en 'Cuéntame', logró poner en pie al jurado gracias a su interpretación de Miley Cyrus. El presidente del jurado, Àngel Llàcer, le hizo firmar a la actriz un papel en el que se comprometía a participar en la sexta temporada del programa.

Taylor Swift o Nino Bravo serán imitados en la próxima entrega

Enrique y Ana, Celtas Cortos, Rozalén, Jennifer Hudson, Gloria Gaynor, Jimmy Fontana, Taylor Swift, Manuel Carrasco y Nino Bravo son los artistas que los concursantes deberán imitar en la siguiente gala.