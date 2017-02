El 'polideluxe' de Jorge Javier Vázquez: Del tremendo enfado de Mila a lo más íntimo de Pantoja

Por primera vez en la historia del ‘Deluxe', Jorge Javier Vázquez se sometido al polígrafo de Conchita (Paolo Vasile ordena 'desnudar' a Jorge Javier en directo como medida desesperada para subir audiencia).

El presentador, por órdenes de Paolo Vasile que anda desesperado por subir la audicencia de Telecinco, se ha 'desnudado' moralmente y ha desvelado cómo era realmente su relación con Isabel Pantojan (El 'zasca' que Silvio González sacude en el cogote a Paolo Vasile: 'Tenemos una noticia bárbara').

Jorge Javier ha enseñado hasta sus mensajes, lo que puede ser delictivo y da carnaza a los abogados de la Pantoja para que lo demanden y ha respondido con aparente sinceridad a todas las preguntas.

Sus respuestas han provocado un gran enfado con su amiga Mila Ximénez.

El 'polideluxe' de Conchita ha dejado al descubierto que Isabel Pantoja habló mal de Mila Ximénez delante de Jorge Javier Vázquez.

La colaboradora ha preguntado insistentemente a su amigo y compañero qué era lo que la tonadillera decía de ella, pero no ha recibido la respuesta que esperaba.

Ante eso, la colaboradora no ha dudado en decir todo lo que pensaba y en mostrar su tremendo enfado:

Jorge asegura que Mª del Monte le pidió ayuda para que rompieran

J.J.: "Se sobreentendía. No hizo falta que Isabel me explicase su relación con Encarna"

En la época en la que Jorge Javier trabajaba para una conocida revista, tuvo que realizar un trabajo para investigar sobre la figura de Diego Gómez. Pocas horas después el periodista recibió una llamada de María del Monte pidiéndole la información que esperaba sobre la pareja de Isabel Pantoja: que se estaba acercando a la tonadillera por interés. Sin esperarlo, pocos minutos después Jorge Javier recibió la llamada de Isabel Pantoja aunque aún no se conocían. Según el presentador de ‘Sálvame', las palabras textuales de Isabel fueron: "Si tú me dices que yo deje a Diego Gómez, yo lo dejo".

Afirma que Pantoja le habló de lo bien que le trataba la periodista

Jorge Javier Vázquez ha desvelado que Isabel Pantoja le habló de la relación que mantenía con María del Monte. "Ella no me decía lo que realmente sentía, pero en ningún momento me habló mal ni de María del Monte ni de Encarna Sánchez. No tenía confianza para preguntarle según qué cosas", ha afirmado el presentador. "Cuando hablamos no hacía falta explicar con muchas palabras, a veces te manejas con los sobreentendidos que con lo explícito", ha querido aclarar.



Jorge, a Isabel: "Me iría contigo a 'Supervivientes', tú y yo solos en el palafito'