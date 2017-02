Marhuenda remata a la mano tonta de Évole: "De Paolis es un imbécil"

No es la primera vez que le ha metido un buen 'tarantantán' al personaje en cuestión, pero lo cierto es que en la noche del 3 de febrero de 2017 dejó a la 'mano tonta' de Jordi Évole, Juanlu de Paolis, a la altura del betún -Marhuenda se venga de Évole atacando a 'De Panolis': "Es un tontorrón de tercera y un juntaletras"-.

'La Marimorena' (13TV) abordaba el veto, de momento parcial, que le han hecho a los periodista Eduardo Inda y Francisco Marhuenda en 'laSexta Noche' (laSexta) al fumigarles de la mesa social y también de las entrevistas a los líderes podemitas.

Precisamente, Marhuenda, invitado en el programa de Carlos Cuesta, largaba la traviata sobre los podemitas y sus adláteres que han iniciado la campaña para forzar al segundo canal de Atresmedia a que eche a ambos periodistas.

Sobre De Paolis, uno de los impulsores del veto tanto a Inda como al propio Marhuenda, afirmaba con contundencia que:

Hay un personajillo menor, irrelevante, que es la mano derecha de Jordi Évole, del cual yo siempre he hablado bien, aunque discrepe, que hará programas que me gusten más o menos, pero es un gran periodista, que eso vaya por delante, pero que tiene al tonto este, al imbécil, y digo imbécil porque él se lo llama a sí mismo porque el bobaliconis este también ha pedido que me echen del programa, lo cual es alucinante siendo del mismo grupo.