Mercedes Milá: "En mi vida volveré a presentar Gran Hermano"

La televisión es una selva, en la que sólo sobrevive el más fuerte. Y como todos se consideran 'artistas' y tienen un ego más grande que el Everest, raro es el día en que no se reparten palos, descalificaciones, insidias o zascas.

Ahora le ha tocado a Mercedes Milá, entrevistada en 'Lo que surja', el programa de Esplugues TV conducido por Sabina Pedrós, Miguel Pino e Ismael Álvarez, que aprovecha la ocasión para ajustar cuentas.

La presentadora habló largo y tendido durante todo el espacio, y una de las cuestiones en las que más se explayó fue en la de 'Gran Hermano'; Milá habló sobre su salida del reality, el relevo de Jorge Javier y su concursante favorito en la edición número diecisiete.

Por otra parte, y antes de comenzar la entrevista, la conductora confesó, dada la actual situación política en Estados Unidos, que "no daría un duro por entrevistar a Trump", al que tacha de "espantoso presidente", pero sí querría entrevistar al Papa Francisco: "Me gustaría mucho".

Sobre 'Diario de'

"'Diario de' fue un programa en el que dejé el corazón por completo", explicaba haciendo alusión al espacio que la catalana presentó en Cuatro, y reconoce que echa mucho de menos al equipo que lo hizo posible.

Sobre sus "duros comienzos"

Uno de los presentadores ha comentado que los comienzos televisivos de la conductora de 'Convénzeme' fueron muy duros: "Después de hacer 'Dos por dos' con Isabel Tenaille para TVE, estuve cuatro años sin trabajo", confesaba Milá: "Si no hubiera sido porque vivía con mi marido entonces, hubiera tenido que volver a casa de mis padres".

"Decían que era una persona muy conflictiva, muy difícil, una tía con la que trabajas con dificultades políticas, etcétera", explicaba, para finalmente explicar que regresó a la televisión en Sant Cugat, Barcelona, con Juanjo González y un programa llamado 'Buenas Noches': "Sé perfectamente lo que es estar pasándolo mal y sé lo duro que es cuando no te ofrecen trabajo".

Sobre 'Convénzeme' y Auron Play

A la pregunta, lanzada con cierta ironía, de si era "muy amiga" del youtuber Auronplay, quien movilizó a sus seguidores para ponerse en contra del formato 'Gran Hermano' mientras Milá era presentadora, esta ha contestado que "se troncha" con él y Wismichu. Ambos influencers fueron invitados a 'Convénzeme' donde debatieron con la televisiva sobre sus gustos literarios.

Sobre 'Gran Hermano'

Le preguntan si ha visto la última edición presentada por Jorge Javier, y esta ha respondido que sí, pero que "le han hecho sufrir mucho las broncas": "Yo no sé lo que hubiera hecho si estuviera presentando el programa".

"Les dije a mis compañeros durante una comida en Guadalix que creía que Jorge había aguantado más de la cuenta. Yo hubiera ido, entrado en la casa y los hubiera puesto finos", aseguraba: "Llegó un momento en el que era desagradable".

En cuanto a Jorge Javier y las críticas de la audiencia que reclamaban el regreso de la catalana al frente del reality, ha comentado que "el ha pagado los platos rotos que no le correspondían, que en todo caso tendrían que haber ido para quienes decidieron que esto fuera así", explicaba Milá con respecto a la elección de su sustituto.

En cualquier caso, la presentadora afirma que "él ha hecho todo lo que ha podido y ha sufrido mucho". Además, añade que para ella también fue difícil esa situación pero asegura que "al final antes o después tenía que pasar".

Por otra parte, tras dieciséis ediciones presentadas, Milá comentó también en el programa que estaba "muy cansada" de conducir el formato. Sin embargo, explica que le "insistieron tanto" que por eso pidió "más dinero", ya que en todo ese tiempo, dice, no le habían aumentado el sueldo: "Ha ganado dinero hasta el apuntador menos yo", aseveraba.

"Si me hubieran dado un programa social, que es lo que yo quiero hacer ahora...", proseguía, "Un programa donde la gente pueda echar una mano de verdad, a mí me parece muy interesante". Y añadía: "Incluso dije que, como no tenían dinero, que es lo que le dijeron, hacía publicidad, que nunca lo había hecho", aunque eso tampoco funcionó, aclaraba. Al no llegar a ningún término, la periodista tomó la decisión de conducir 'Convénzeme' en BeMad: "Hace mucho que yo dije 'basta'", concluía, solo para agregar que "las puertas se cierran para ver otras que se abren".



"En mi vida volvería a presentar Gran Hermano"

"En mi vida volvería a presentar 'Gran Hermano'", respondía antes de cerrar el tema a la pregunta de si, si se diese la oportunidad, retomaría las riendas del formato de Telecinco: "'Gran Hermano' ha sido la gran felicidad de mi vida durante dieciséis años, pero ya está. No se puede pedir más". "Estaba demasiado estresada con el trabajo, era una locura, por que ese programa demanda mucho", resumía.

Los presentadores también le preguntaron a Milá qué opinión merecía el regreso de Aída Nízar a la casa de Guadalix: "Entró muy guerrera, pero también es el personaje que ella misma se ha creado". Y también confesó que en la décimo séptima edición del reality, le gustó Pablo porque "era diferente a todos".



Lo que hizo Bárbara "me parece horrorosamente feo"

Sin embargo, la concursante Bárbara, no le gustaba a Milá "en absoluto" por, entre otras cosas, "lo que hizo con mi equipo": "Cuando una concursante de 'Gran Hermano' recibe la noticia de que su padre está en la UCI y El Súper le da la oportunidad de salir... Sale y luego dice que no tendrían que haberla avisado", comentaba: "Eso me parece horrorosamente feo, y puedo decirlo porque ya no presento el programa".

El mejor consejo que le han dado

Por último, Mercedes Milá ha respondido que, el mejor consejo que le han dado, provino de su marido cuando comenzó su andadura en TVE junto a Isabel Tenaille, y decía: "Jamás des nada por hecho. No te creas ni lo más mínimo de lo que trae la fama".