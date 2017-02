Otro petardo mojado del 'Deluxe': J.J. Vázquez rebaja el tono con Pantoja

¿Hay que remontar como sea la audiencia del 'Sálvame Deluxe' (Telecinco)? Pues nada mejor que rebañar y aprovechar la reaparición mediática de Isabel Pantoja el 30 de enero de 2017 en 'El Hormiguero' (Antena 3) y el ataque de cuernos de Jorge Javier Vázquez para poner a este último en el polideluxe para que aclarase las razones de su ataque a la tonadillera.

La intervención de Vázquez, eso sí, fue mucho más calmada y sosegada de lo prometido. En definitiva, que los de La Fábrica de la Tele auguraban y vendieron la presencia del 'Rey Midas' de Mediaset como un bombazo y aquello no pasó de ser un petardo mojado. Es decir, mucho ruido y pocas nueces.

El presentador no tuvo problema alguno en mostrar a la audiencia whatsapps de años anteriores en los que demostraba la buena sintonía que llegó a tener con Isabel Pantoja y por tanto reforzar esa decepción que tenía con la tonadillera.

De todas maneras, llamó poderosamente la atención que criticase el feo que a su entender le había hecho la artista cuando él fue el primero en reconocer que lleva más de dos años sin tener contacto con Pantoja:

Desde el último día que estuvo en libertad ya no tuve más relación con ella pero tuve una relación, pienso, repleta de complicidad, cariño y confidencias. Cosas que yo no he comentado con ninguno de vosotros, ni con Mila.