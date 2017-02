Pegan un puñetazo en la frente un cámara de Telecinco durante el lanzamiento de la pava de Cazalilla

Juan Balbín Garrido, del PSOE, es alcalde de Cazalilla (Jaén) desde hace 19 años. Hace 12, la Junta de Andalucía prohibió el plato fuerte de las fiestas del pueblo, el lanzamiento de una pava desde el campanario de la iglesia. Pero no ha habido un año desde entonces en que no se haya tirado la pava.

El alcalde asegura que no tiene “medios para impedirlo”, pero admite que ese día ni siquiera se cierra la puerta del campanario para evitar que sus vecinos suban a él para tirar al animal.

“Es imposible que no la tiren. Aquí no hay policía. No puedo poner a 100 antidisturbios en la puerta del campanario porque no los tengo y porque además, para evitar una tontería, se generaría un problema mucho mayor: la gente saldría a tortas con la Guardia Civil. Yo sé cuál es el sentimiento de mi pueblo, porque coincide con el mío: soy totalmente partidario de esta fiesta, el animal no sufre. Lo pasa muy mal el que lo tira por miedo a que no llegue el dinero para pagar la multa”.