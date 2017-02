Ana Pastor le sacude un 'zasca' a Íñigo Errejón que deja temblando al de Podemos

Una semana después de que lo hiciera Pablo Iglesias, este 5 de febrero de 2017, se sentó Íñigo Errejón en el plató de La Sexta con Podemos dividido literalmente en dos.

El 'Muñeco Diábolico', que es como le llaman en privado los pablistas, aprovechó para saldar algunas cuentas con esos compañeros que tanto le critican dentro de su propio partido.

A Juan Carlos Monedero le acusó de "sembrar cizaña con insinuaciones ofensivas" para impedir el acuerdo entre ambos sectores. Ya que estaba le lanzó un zasca demoledor a Monedero asegurando que "algunos llevábamos en la calle mucho tiempo, cuando otros la acaban de descubrir ahora con la fe del converso".

También se mostró dolido con los compañeros que montaron una campaña contra él en redes sociales el día de Nochebuena, aunque evitó mencionarlos, algo que aprovechó la presentadora Ana Pastor para acorralarle y dejarle K.O.:

"No para de tirar la piedra y esconder la mano. Diga nombres, qué gente no quiere verle al lado de Pablo Iglesias".

Ante las evasivas de su invitado, la periodista se atrevió a compararlo con el presidente del Gobierno:

"¿Por qué no dice nombres? Me recuerda a Rajoy".

A lo que Errejón contestó con un "No, por Dios".

No fue el único corte que se llevó Errejón, que también salió escaldado de la Maldita Hemeroteca.

Y es que el programa emitió imágenes del congreso Vistalegre I en el que se mostraba partidario de que quien ganara el congreso debería ser a su vez secretario general, algo que no defiende ahora.

Pillado en un renuncio.

"Es verdad lo que decía, porque la coherencia política no es decir siempre lo mismo, sino decir lo más adecuado para el momento concreto. En aquella ocasión había que construir una máquina de guerra electoral y no teníamos tiempo de hacerlo de otra forma. Hoy no hay excusas".