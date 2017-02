Twitter le pinta la cara al victimista Puigdemont por decir que el ya exnarrador de GOL Merlos fue víctima de "catalanofobia"

Los independentistas, siempre prestos a sacar tajada política. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha aprovechado la renuncia de Josep Lluís Merlos a seguir siendo el narrador de GOL para proclamar a los cuatro vientos que el periodista era víctima de la "catalanofobia"--Las pifias condenan al independentista Merlos y deja GOL TV--.

Merlos, que había estado en boca de muchos aficionados debido a la cantidad de errores que había cometido en los partidos coperos, explicó en una carta publicada en el diario Sport los motivos que le llevan a renunciar a su puesto, que son muy diferentes a los que quiere hacernos ver Puigdemont--Ira y estupefacción con la narración en GOL TV del independentista Josep Lluís Merlos--:

Y he visto que el fútbol ha cambiado, que ya no se juega igual, que Messi corre mucho más que Maradona, que CR7 es más supersónico que Juanito, y que este deporte -o lo que queda de él- ya no se narra igual, no sólo desde el aspecto visual. Conclusiones a las que se llega, sobre todo, desde la perspectiva que da la distancia (en tiempo y espacio) que yo quise tomar con él.

Puyal siempre dice a sus colaboradores que la gente tiene que escucharnos no porque su loción se haga en catalán, sino porque esta esté bien hecha. Y yo no lo he hecho al nivel que esperaba, que mi propio grado de auto-exigencia requiere.

En la casi docena de partidos que he narrado estas semanas, el margen para el sufrimiento ocupaba un mayor espacio que el que le debería corresponder a la diversión. Lo cómodo, y rentable, era seguir intentándolo; lo honesto, dejarlo, y escuchar a los que de verdad me quieren.