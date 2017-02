Javier Ruiz hace sangre de Tania, cada vez más apestada en Podemos: "¡La polémica la montáis vosotros!"

Tania Sánchez fue una más de las protagonistas podemitas este 7 defebrero de 2017 en campar por las televisiones, a escasos días del polvorín de Vistalegre 2.

Tania es quizás la errejonista y expablista más mediática, a la que Iglesias utiliza para enfangar la candidatura de su rival Errejón a pesar de que la podemita no va en la lista. Iglesias se regodea 'manchando' a Errejón con Tania: "No sé por qué ocultan su liderazgo, pero si ellos quieren yo la omito".

Javier Ruiz insistió mucho para que Sánchez se mojara con el último paso de Iglesias de ofrecer a Errejón el reino de Manuela Carmena en Madrid, pero Tania, que hace no tanto llamó 'chantajista' a Iglesias y se llevó una reprimenda, aguantó estoicamente por miedo a represalias. La dentellada del rabioso Monedero a Errejón y Tania: "¡Pablo no es vuestro colega!":

Javier Ruiz: Tania, no te dejo escapar con lo políticamente correcto. Aquí hay una maniobra, ¿cuál es la lectura? Porque esto no es una cosa de los medios de comunicación, es que Pablo Iglesias ha confirmado que ofreció a Errejón sustituir a Carmena.

Tania Sánchez: No es lo políticamente correcto... Yo comprendo que a los medios os genere interés este asunto, pero a mí lo que me genera interés es hablar de cómo ser útiles...

Javier Ruiz: ¿Y por qué entonces esta oferta de Iglesias ahora?

Tania Sánchez: Me estás preguntando a mí por algo que no te puedo responder... Te puedo dar mi opinión personal. [...] Yo agradezco mucho el esfuerzo de Pablo de situarme a la altura de Errejón, pero no soy tan importante en esta candidatura...

Javier Ruiz: ¡Me estás esquivando la pregunta!

Tania Sánchez: Porque lo más importante es que la gente escuche que hablamos de política y de propuestas...

Javier Ruiz: Totalmente de acuerdo pero esto tienes que decírselo a Pablo Iglesias, ¡no a nosotros! ¡Recogemos lo que servís vosotros! ¡Los medios de comunicación estamos recogiendo la polémica que hoy ha servido el propio Pablo Iglesias! ¡Por esto te pido cómo lees tú el movimiento de Iglesias!

Tania Sánchez: Si yo entiendo tu interés por ahondar en esa cuestión, pero entiende que a mí me preocupa que la gente sepa que se está votando, dónde se puede votar, y que dejemos de alimentar tensiones.

Javier Ruiz: Comprendido, Tania, no me contestas. Comprendido.