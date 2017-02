Ferreras frena en seco a 'Echeminga' por culpar a los medios del psicodrama de Podemos

Pablo Echenique fue otro de los podemitas en dar la cara este 7 de febrero de 2017, y lo hizo en la difícil plaza de Al Rojo Vivo de laSexta, además tratando de poner a su formación como víctimas de los ataques furibundos del exterior...¡y de los medios de comunicación! Javier Ruiz regaña a una temerosa y huidiza Tania: "Esto no es cosa de los medios, ¡estamos recogiendo la polémica que montáis vosotros!"

Pero esta vez, en medio de la salvaje y cruenta guerra interna entre errejonistas, pablistas y fundadores rebotados (Bescansa o Luis Alegre), no cuela. A Urbán no le hace ni pizca de gracia que Iglesias ofrezca Madrid a Errejón: "Aquí no decide él, decide la gente".

Incluso Antonio García Ferreras, habitualmente comprensivo y paciente con los de Podemos, se mostró más que crítico con el discurso del secretario de organización Echenique:

Echenique: Las encuestas hay que tomarlas con pinzas, pero cuando se quiere destruir a una formación política el manual dice que hay que darle a su cabeza visible. Pablo para las balas en Podemos y a lo mejor eso se refleja en las encuestas...

El coscorrón de Urbán a Iglesias: "Tú no decides, decide la gente".