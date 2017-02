Al deprimido Jorge Javier lo está machacando como un pelele vía WhatsApp por una persona "muy conocida"

Hay una persona famosa que no para de enviar mensajes a Jorge Javier Vázquez. El presentador, cansado ante esta situación, asegura que "me tiene hasta la peineta porque luego sé que me pone a parir".

¿De quién habla?

"Hay una persona muy conocida que da muchísimo la tabarra por SMS y WhatsApp. Es muy conocida. Yo aguanto el chaparrón y contesto poco, pero luego me pone a parir y eso no lo entiendo".

"Me tiene hasta la peineta. Me machaca sin parar y me dan ganas de dar el nombre para bloquearla".

Vázquez, que no dio la identidad de la persona de la que hablaba, recordó que esa misma persona "le hizo una trastada tremenda a una amiga mía".