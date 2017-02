Broncazo de 'Chani' Pérez Henares a Ricardo Martín: "¡Mientes, estoy harto de falacias!"

¿Debería Rajoy ser más contundente con los que no acatan las leyes en Cataluña?

Broncazo a cuenta del separatismo en Cataluña. Con el juicio a Artur Mas que comenzó el 6 de febrero de 2017 en el Tribunal Superior de Justicia de esa autonomía, el debate sobre el referéndum secesionista del 9-N del 2014 y la amenaza de volver a sacar las urnas de cartón, la tensión se traslada a los platós.

'El Cascabel' (13TV) abordaba ampliamente la noche del 7 de febrero de 2017 esta cuestión hasta que se produjo un auténtico choque de trenes entre dos de los tertulianos presentes en el estudio, Antonio Pérez Henares y Ricardo Martín.

Este último trataba de afear al Gobierno de España que no dialogase con Cataluña sobre el principal aspecto, la reforma constitucional y además negaba que la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, ofreciese diálogo:

No ha ofrecido diálogo. Eso era falso, era una pura cosa de marketing. La vicepresidenta sabe muy bien sobre qué tiene que dialogar. Ella sabe que tiene que dialogar sobre la reforma constitucional para arreglar esto.

Pérez Henares no daba crédito a las palabras de Martín y le acusaba de estar del lado de los que intentan romper la unidad de España:

Acabemos de una vez. Cualquier cosa que haga España en favor de la Constitución te tiene a ti enfrente y apoyándolo. ¡Ya vale!

El aludido se revolvía:

No me interpretes a mí porque yo a ti no te interpreto.

El periodista y escritor de Bujalaro seguía en la senda de desenmascarar a Ricardo Martín:

Te interpreto perfectamente porque tú mientes. Estás diciendo que no hay voluntad de diálogo cuando hay toda una voluntad de diálogo y enfrente tienes a alguien que dice que 'yo incumplo la ley porque me da la gana'. Y tú te pones al lado del otro. Sí, y tú llevas mucho tiempo ahí.

Martín trataba de ningunear a su interlocutor:

Es que tú eres muy pasional.

Henares lo negaba:

Yo no soy pasional, soy vehemente a favor de la verdad y tú eres vehemente a favor de la mentira. Soy vehemente a favor de la Constitución, de este Gobierno y de cualquiera que la defienda. Me dan igual las siglas del Gobierno, a ti no. Tú estás enfrente y contra de la Constitución y de la soberanía del pueblo español. Te digo lo que haces, te digo lo que piensas y te digo lo que haces y te digo que mientes.

Martín, con cierta sorna, replicaba:

Es que tú te pones nervioso conmigo.

Y Henares le soltaba el estacazo definitivo: