El zasca de Ana Rosa que enmudece a Monedero y le quita la petulancia de un plumazo

El invitado especial de ‘El Programa de Ana Rosa' en la mañana de 8 de febrero de 2017 fue Juan Carlos Monedero, el profesor universitario y fundador de Podemos que está en plena campaña de primarias para que la gente vote a su amigo Pablo Iglesias y castigue al desertor Íñigo Errejón. Errejón saca su lado salvaje para zafarse del 'cizañero y mentiroso' Monedero.

Lo que pasa es que Monedero se equivocó mucho de foro, porque está acostumbrado el podemita a dar sus clases y a que le adulen en las charlas, y no lleva nada bien que no le dejen dar discursos pedantes de los que acostumbra. De modo que en una mesa de debate rodeado por periodistas ávidos de hacerle preguntas y con la moderación de Ana Rosa Quintana, Monedero se sintió de lo más perjudicado:

No me está gustando nada el debate, porque es que no estamos dando ideas a nadie. La gente dirá que estamos como cacareando aquí...

Lo había dejado caer el profesor podemita en varias ocasiones, porque los contertulios le repreguntaban antes de que Monedero saltase con cualquier soflama histórica o hasta religiosa, hasta que se hartó y criticó al programa. Ana Rosa le devolvió ipso facto un tremendo corte, quitándole de golpe la petulancia.

Monedero: Perdona que termina la frase.

Pilar Gómez (La Razón): Esto es una conversación también.

Monedero: Pues a lo mejor entonces es que me he equivocado. Vengo a explicar cosas, no a debatir frase por frase. Entonces a lo mejor me he equivocado de espacio y de discusión. No estoy acostumbrado a que uno no pueda terminar ni una frase. En La Tuerka, que es el programa que hacemos, la gente puede hablar y al final te quedas con ideas...

Ana Rosa: ¡Pero nosotros tenemos más audiencia!

Monedero: Ya... Porque tenéis una gran televisión...

Ana Rosa: Tenemos una gran televisión y un gran programa.