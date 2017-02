Antonio Jiménez masacra a El País: "¿Cómo se puede editorializar una charla de 15 minutos?"

La llamada telefónica del 7 de febrero de 2017 entre el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sigue dando de que hablar.

El diario El País se lanzó a la yugular del mandatario español con un duro editorial en el que le pone tibio este 9 de febrero de 2017 asegurando que Rajoy se ha equivocado al querer convertirse en interlocutar entre Trump y la UE y los países latinoamericanos -Rajoy se equivoca-.

Entre las perlas que se pueden leer, un par de párrafos a modo de ilustración:

Rajoy parece haber olvidado que España es miembro de pleno derecho de la Unión Europea y no un lejano país que se puede permitir observar con distante curiosidad las amenazas y medidas perjudiciales hacia la UE del nuevo presidente de EE UU, como si estas no le afectaran. Por ende, la UE dispone de instituciones, personas y procedimientos específicamente encargados de elaborar y coordinar una política exterior y de seguridad común que ahora se prueba más necesaria que nunca y que Rajoy debería contribuir a reforzar y no a debilitar.

Antonio Jiménez, en 'El Cascabel' (13TV) del 8 de febrero de 2017, criticó al rotativo de PRISA por hacer una editorial de una simple llamada que sólo duró quince minutos.

El moderador y presentador de la tertulia política aseguraba que:

No tenemos aún el editorial de El País, pero me temo que va en la línea de criticar a Rajoy. Titula que 'Rajoy se equivoca'. Pero, vamos a ver, en 15 minutos Rajoy se ofrece como interlocutor a Trump para mediar en temas de Latinoamérica, en la Unión Europea y el norte de África. ¿Cómo se puede hacer un editorial de una conversación de 15 minutos, con traductores de por medio? Es que no son siquiera ni puras vaguedades. ¿Por qué fue esto? ¿Por qué no le dijo que tenía que echar abajo el muro de Clinton?