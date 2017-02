Joan López, el catalán impasible que se merienda a los separatistas en TV3

No hay que separatista que se le resista. Es la peor pesadilla de los 'soberanistas' en las tertulias televisivas en Cataluña. Se llama Joan López y se le conoce como 'el catalán tranquilo'. Sus vídeos con sus palizas a los independentistas acumulan miles de visitas en el blog Dolça Catalunya. En esta charla telefónica con PD desvela toda la trastienda de las guerras mediáticas en tierras catalanas.

López (1968) es historiador y profesor de comunicación política. Fue diputado del Parlament de Cataluña del 2004 al 2006 y secretario general de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cataluña. Actualmente dirige la comunicación de Empresaris de Cataluña y empezó a colaborar en COM Ràdio en los años noventa de la mano de Ramón Miravitllas.

Desde el 2013 participa semanalmente en la tertulia de El Món a RAC 1, programa líder de audiencia en Cataluña, junto a Màrius Carol, Xavier Sardà y Pilar Rahola. También colabora con Els Matins de TV3 y con los programas El Vespre a La 2 y El Debat de la 1, ambos en TVE Catalunya.

Las tertulias fueron en el pasado un género minoritario creado con la voluntad de ofrecer información complementaria acerca de los temas de actualidad. El feroz mundo mediático del siglo XXI las ha forzado a cambiar de formato, hasta convertirlas en un espectáculo que se emite en horas de máxima audiencia.

Al conquistar la parrilla televisiva, las tertulias han derivado en puro entretenimiento, donde la opinión y la confrontación ideológica parecen ser los ingredientes del éxito, en detrimento del rigor y la reflexión.

"Vaya por delante que este libro solo aborda las tertulias desde la perspectiva del tertuliano freelance, a partir de la infinidad de horas que me he pasado dentro del coche o en un bar preparándolas y luego participando en ellas. Un repaso desde otros puntos de vista exigiría una tetralogía, algo que no me siento capaz de escribir", afirma López.

"El segundo libro de esa eventual tetralogía sobre las tertulias que propongo debería partir de la perspectiva de los directores o conductores de los programas y sus equipos. Saber qué piensan de nosotros, qué dicen de los colaboradores, cómo los eligen o por qué los descartan es algo que yo puedo intuir o me han contado, pero que no he vivido". "El tercero de esos libros debería abordarse desde la perspectiva de los ejecutivos y propietarios de los medios, y el cuarto, desde la visión de los partidos políticos. Ojalá el resultado de este primer experimento anime al editor a afrontar la propuesta en toda su amplitud"

En este fascinante ensayo, Joan López analiza el papel de las tertulias en nuestro país mediante una serie de capítulos divulgativos y polémicos que ponen en entredicho su contribución efectiva al debate público, ya que parecen regirse más por el sesgo ideológico que marcan las distintas cadenas que por una voluntad honesta de análisis de la actualidad política y social.