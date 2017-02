Iglesias saca pecho por su lista de podemitas y Ana Rosa se cachondea: "¿Cañamero jornalero? ¡Si ni se acuerda de cómo es un azadón!"

Recta final de la campaña en las primarias de Podemos, y Pablo Iglesias quemó uno de sus últimos cartuchos este 9 de febrero de 2017 en ‘El Programa de Ana Rosa' de Telecinco, pero el tiro pudo salirle por la culata: sacó pecho hablando de su lista, y la propia Ana Rosa casi se lo parte.

Fue cuando entró en escena la figura del ‘jornalero' Diego Cañamero, hablando Iglesias de que tiene una lista de lo más plural, y la presentadora no pasó ahí por el aro. Diego Cañamero presume de trabajar un día en el campo, lo tuitea y le masacran en Twitter:

Iglesias : La lista de Podemos para todas es la más representada generacionalmente, con mayor represión territorial. Está desde un exJEMAD hasta un jornalero andaluz... Eso es pluralidad, que no se demuestra con las palabras. Tener en una lista a un jornalero andaluz...

Ana Rosa: Hombre, jornalero Cañamero... ¡Lleva en política desde el año ochenta! Ya no se acuerda ni de cómo es un azadón... El vídeo de Ana Rosa Quintana subrayando la falta de preparación de Cañamero lo peta en Twitter.

Iglesias: ¡No es verdad! Y no ha dejado de recoger aceituna ni una vez. Cañamero es un ejemplo moral... Podrás no estar de acuerdo con él, pero es un ejemplo ético que no ha dejado de coger la azada...

Ana Rosa: Perdóname, yo no voy a discutir de Cañamero. Pero Cañamero lleva desde el año ochenta en política, ha sido alcalde, o sea...