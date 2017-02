Iglesias le monta el pollo a Pepa Bueno porque la SER no le baila el agua

Amanecía la Cadena SER este 10 de febrero de 2017 previo al congreso podemita de Vistalegre publicando un espinoso asunto que dejaba en muy mal lugar a Pablo Echenique, relativo al sistema de votación diseñado para la votación fratricida en la organización morada. Pablo Echenique opta por el papel de 'mamporrero' de Pablo Iglesias y arruina su prestigio en Podemos.

Y lo hacía justo el día en que Pablo Iglesias acudía a ‘Hoy por Hoy' para ser entrevistado por Pepa Bueno. Y como no podría ser de otra manera, a Pablo Iglesias no le gusta que los medios de comunicación saquen a la luz las cosas que le dejan fatal, solo las que sacan sus amigos de Público y le dejan en un buen lugar.

Así que le montó un buen pollo a Pepa Bueno; primero porque no han querido meter la llamada de Echenique en directo para matizar la información, y como eso no funcionaba, sacando a colación el despido de la emisora del colaborador Nacho Escolar. Cebrián fulmina a Ignacio Escolar de la SER en represalia por las informaciones que le vinculan a los papeles de Panamá.

Ya se sabe que para los podemitas todo lo que ocurre en la emisora de PRISA es culpa de Juan Luis Cebrián. Esa fue su mejor defensa cuando vio la luz el oscuro negocio de Ramón Espinar con un piso de protección oficial, y evidentemente cuando el magnate se cargó de las tertulias de la SER a Escolar por publicar su nombre en los papeles de Panamá. Para Pablo Iglesias la culpa de que Espinar especulase con un piso de protección oficial es... ¡del mensajero!

La información de la SER en lo relativo a Echenique cuenta que el secretario de organización intentó rediseñar el sistema de votación de Vistalegre II para adecuarlo a la propuesta de Iglesias:

Iglesias: Echenique no ha admitido eso, y además os ha pedido entrar, y creo que habría sido sensato que le hubierais dejado entrar por teléfono después de que habéis publicado esa información.

Pepa Bueno: Pero lo hemos contado con cortes con su voz...

Iglesias: Sí, pero después él ha llamado para decir que eso que estabais explicando no era así. Y como no le habéis dejado entrar, lo explico yo: no es que Pablo Echenique haya intentado nada, es que los inscritos en Vistalegre eligen un modelo de votación en el que los documentos tienen que ir unidos a las listas. Y lo que ocurre es que la empresa informática dijo que eso no se podía hacer, con lo cuál la empresa plantea que eso no es posible. Todo lo que se hizo fue una decisión sensata, técnica y no fue solo Echenique. No hubiera estado mal que le hubierais dejado entrar.

Pepa Bueno: Él ha llamado pensando que no habían entrado sus cortes, se lo hemos dicho y ahí ha terminado la conversación.

Iglesias: No, no. Él ha escuchado sus cortes y ha pedido entrar porque la manera en la que se ha contado la información no le parecía satisfactoria. Y con una decisión respetable habéis decidido que no entrara. Fíjate Pepa, hace falta un Podemos que diga la verdad, y que viniera aquí y diga que en este programa antes hablaba Nacho Escolar y ya no habla porque escribió sobre Cebrián. Eso hay que decirlo.

Pepa Bueno: Por insistir, ha llamado Echenique y le hemos dicho que han entrado sus cortes y ahí ha terminado la conversación. Lo digo porque como usted decía que respeta mucho las investigaciones periodísticas, este es un trabajo de un periodista de esta casa...

Iglesias: Cuando Nacho Escolar hizo un trabajo de investigación le costó el escaño en esta tribuna... De eso no hablasteis nunca aquí, Pepa.

Pepa Bueno: Pero me imagino que Pablo Iglesias respeta el trabajo de investigación de los periodistas cuando la información le beneficia y cuando le perjudica.

Iglesias: Por supuesto que sí, y contesto a todo, porque de lo de Nacho Escolar no se contestó nada en este medio.