Telecinco o todo por la audiencia con agresión en plató y grave insulto machista: ¡puta vieja!

"¿Dónde están los límites?"

Se lo pregunta en voz alta David Lozano en EsDiario esten 10 de febrero de 2017 y la respuesta casi la da él mismo: Para Paolo Vasile y Mediaset en ningún lado, siempre que lo que esté en juego sea la audiencia y el negocio.

Las redes sociales, fundamentalmente Twitter, es un hervidero de comentarios este viernes por una serie de más que desagradables acontecimientos ocurridos en la noche del jueves en un plató de televisión.

La gala de Gran Hermano VIP, conducida en Telecinco por Jordi González, pasará a a ocupar un lugar destacado en el ranking de enfrentamientos televisivos más tensos de los últimos años. El comportamiento en directo de uno de los invitados, además avalado con prestigioso apellido, ha rozado sencillamente lo delictivo.

Todo ocurría durante el habitual intercambio de comentarios de los vídeos semanales o novedades que se han ido produciendo en el día a día de la casa de Guadalix de la Sierra, durante el acalorado debate Tonino Lamborghini -padre de una de las concursantes, Elettra y propietario del emporio automovilístico del mismo nombre- discutía con Mari Ángeles Delgado madre de Aída Nizar, otra de las concursantes del programa.

La tensión inicial de los comentarios, que analizaban los continuos enfrentamientos entre sus hijas, daba paso a un sorprendente intercambios de gritos. Voces que apagaban incluso los ruegos del presentador.

La cosa ya se le había ido de las manos y la separación física -apenas un metro- entre Tonino y Mari Ángeles hacía temer lo peor; tanto es así que Jordi González se interponía entre ambos, a modo de escudo humano, pero a esas alturas nada evitaba los gritos y descalificaciones que tenían perplejos a invitados, público y miembros del equipo.

El bochornoso momento televisivo iba a ir a más. En un momento del ya inaudible intercambio de gritos entre los dos "comentaristas", la mujer del italiano intentaba sujetar del brazo a Lamborghini, con intención de calmarle, y encontraba como respuesta un violento manotazo. Una acción catalogada incluso como "violencia machista" en mucho de los comentarios que casi simultáneamente se sucedían en Twitter. La propia agredida se sentía tan ofendida que en pleno programa, en directo, optaba por cambiar de ubicación y apartarse de su marido ante un estupefacto conductor del programa.

Las críticas a Telecinco, al programa y sobre todo al presentador eran un hervidero. Tanto es así que, después de una pausa publicitaria y casi 20 minutos después del incidente, González "reprobaba" la actitud de su invitado. Claro que quizás era peor el remedio que la enfermedad porque los tuiteros no tardaron en criticar que se mantuviese en el plató a una persona de esas características.

Hay quienes incluso achacaron el hecho de su no expulsión a su condición de italiano, "amigo" de Paolo Vasile, quien también iba a dejar otro lamentable incidente en el mismo rifirrafe. Y es que Tonino Lamborghini perdía del todo los papeles y como único argumento para descalificar a su contrincante utilizaba el más que discutido recurso del insulto machista: ¡puta vecchia! (puta vieja). Una gravísima descalificación que lógicamente provocaba la reacción de la madre de Aída Nizar que gritaba en el plató "¿me ha llamado prostituta?".

Pero sorprendentemente, lejos de encontrar el respaldo que era de esperar por parte del presentador, éste justificaba al invitado negando la mayor y aclarando:

"no, no te ha dicho eso, ha dicho que su hija no era una prostituta".