El nuevo drama de María Teresa Campos: le exigen que lo dé todo en su 'reality'

Ya no es la 'faraona' que todo lo podía. María Teresa Campos no tiene ese poder de antaño para decir qué se grababa y qué no, a qué invitados se llevaba a un plató y a cuáles no.

Además, cuando eres tú la responsable de poner en el escaparate tu vida, siempre a cambio de un sustancioso cheque, lo cierto es que el pagador exige resultados y sacrificios a la inversión realizada.

Y eso es lo que La Fábrica de la Tele está haciendo con 'Las Campos', el reality donde la propia María Teresa Campos y su hija, Terelu, enseñan a los televidentes su vida, sus problemas, sus alegrías, sus tristezas....

El problema es que 'mamá' Campos quiere ponerle el punto y final a la historia de 'Las Campos' y anunciaba el 9 de febrero de 2017 que el programa ya iba a tocar a su fin, incluso asegurando que uno de los capítulos previstos ni siquiera iba a emitirse.

Todavía quedan dos por ver, pero una no se va a rodar.

Sin embargo, Mediaset España asegura a El Confidencial que las palabras de María Teresa Campos no se ajustan a la realidad:

Hay dos programas que la cadena ofrecerá en próximas fechas, pero hay una octava entrega pendiente de grabar.

La cadena desmiente, por tanto, que La Fábrica de la Tele no vaya a rodar más capítulos. Según la cadena, esa octava entrega es un capítulo mucho "más ambicioso" que los anteriores, lo que implicará "una mayor complejidad". Al parecer, esa entrega que María Teresa sí da por descartada, "se grabará más adelante" y no ahora, ya que no corre prisa.