Belén Esteban, en el filo de la navaja: ¿se jugará la vida por saldar sus deudas?

La situación es dramática. Belén Esteban, tras conocerse los tejemanejes de su exrepresentante, Toño Sanchís, y de poner el asunto en manos de los abogados, está ahogada en deudas.

La 'princesa del pueblo' ya no sabe qué hacer para remediar la situación y asegura que se plantea seriamente el participar en la próxima edición de 'Supervivientes' (Telecinco), aunque también sabe que no puede estar lejos de la civilización y sobre todo de un equipo médico al que pueda recurrir en el caso de una recaída.

En la revista Lecturas, a su amiga Mila Ximénez le cuenta en detalle cuáles son sus planes económicos:

Estoy pagando mi casa de Paracuellos. La otra, la que compré con mi padre, está pagada y si la tengo que vender, lo haré. Me dolería porque me acompañó mi padre a ver la casa, pero me hace sufrir mucho esta deuda.

Asegura que esas deudas le están impidiendo disfrutar del año sabático que desearía ya que emplea "casi la mitad" de su sueldo en pagar lo que debe.

Por ese motivo, empezar una aventura en 'Supervivientes' se convierte en una válvula de escape para Belén Esteban:

Si puedo iré un par de semana, mi enfermedad a lo mejor me lo impide. No voy poner mi vida en peligro. Si pudiera tratar mi enfermedad allí igual sí, pero imagínate que me da una bajada de azúcar y no llega el helicóptero. Podría morir. ¡Es que llego muerta!