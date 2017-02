Eurovisión: Acusaciones de tongo a TVE, agresión a un jurado, cortes de manga y bronca generalizada

Al grito de "tongo", con corte de mangas, insultos y una presunta agresión, así terminaba la gala de RTVE en la que se eligió al representante para Eurovisión.

El joven cantante Manel Navarro, con la canción compuesta por él 'Do it for your lover', fue el elegido para representar a España en el próximo festival de Eurovisión al imponerse en el programa 'Objetivo Eurovisión' a los otros cinco participantes.

Una selección que no gustó a muchos y que provocó un duro enfrentamiento en el programa. La gala transcurrió tensa desde sus inicios. El público no iba a pasar ni una y así ocurrió. Tras conocerse la puntuación de los cinco participantes hubo un empate entre Manel Navarro y Mirela. 58 puntos para los dos.

De haberse mantenido el sistema de anteriores ediciones el desempate hubiera estado en la mano del público. Sin embargo, RTVE cambió el procedimiento para este año y decidió que si se daba un empate sería el jurado profesional, formado por Javier Cárdenas, Virginia Díaz y Xavi Martínez, quien tendría la llave a Eurovisión. Nadie sabía de este cambio.

El público y los telespectadores fueron informados cuando se conoció el empate entre los dos artistas. Jaime Cantizano, presentador de esta edición, lo anunciaba y el plató se venía abajo.

Al final la cantante Mirela quedó en segundo lugar, mientras que en tercera posición quedó LeKlein, con los apuntes electrónicos de 'Ouch!'.

En cuarto lugar se situó Maika con el toque rock de 'Momento crítico', mientras que el popero 'Spin my head', defendido por Mario Jefferson, quedó en el quinto puesto, y el country Pop 'Lo que Nunca fue' interpretado por Paula Rojo cerró la clasificación.

BRONCA CON LOS JUECES

Desde que el pasado jueves 9 de febrero de 2017 se anunciara el trío de jueces de 'Objetivo Eurovisión', la gala de selección de TVE de su representante en Kiev 2017 ha generado un gran número de críticas, que se han visto culminadas con la elección de Manel Navarro en un ajustado duelo con Mirela.

Muchos fueron los eurofans que pusieron en duda la neutralidad de Xavi Martínez por ser locutor de Los 40, emisora que ha apoyado efusivamente a Manel Navarro desde que se confirmara su candidatura, como ya recogimos.

Unas sospechas que se vieron confirmadas para muchos en la gala, donde el experto musical otorgó la máxima puntuación al intérprete de 'Do it for your lover' y la mínima a Mirela, la otra gran favorita en las encuestas previas, que finalmente se disputó el pasaporte a Eurovisión con el catalán.

Los votos del público situaron a la cantante de 'Contigo' en un empate a la cabeza con Manel Navarro, tras hacer la media entre el televoto y la puntuación de los expertos. Fue finalmente el jurado el encargado de tomar la decisión definitiva, primando así su criterio al de la audiencia.

Pese a que ya se había anunciado que "en caso de empate, este jurado resolverá el ganador en una segunda vuelta" -tal como recogía la nota de prensa de TVE-, este sistema no ha gustado a los eurofans, que clamaron, tanto en el plató como en las redes, que era el público el que debía decidir.

Espero que la persona que ha agredido a Xavi Martínez tenga su correspondiente denuncia. Hasta donde hemos ido a llegar... — Dani Fernández D. (@DaniFdez) 11 de febrero de 2017

Al contrario que lo ocurrido en esta ocasión, el empate registrado en 2014 entre las aspirantes Ruth Lorenzo y Brequette fue resuelto por el televoto, llevando a la murciana a Eurovisión.