El truco del 'Deluxe' para ganar audiencia: sacar del armario a 'Torito'

Es la última estrategia de Jorge Javier Vázquez para intentar relanzar el 'Sálvame Deluxe' para que no se la pegue como viene siendo habitual con 'Tu cara me suena' (Antena 3).

El programa de Telecinco preparó para la noche del viernes 10 de febrero de 2017 la sorpresa de que un conocido colaborador iba a salir, y además literalmente, del armario.

Todo el programa se estuvo hinchando del globo del morbo cuando casi en la recta final los espectadores pudieron ver en medio del plató un armario ropero del que salió Torito, tertuliano habitual del debate de Gran Hermano y reportero de ¡Qué Tiempo Tan Feliz!, para hablar de su reciente paternidad.

Pero eso era la mera excusa. En realidad, 'Torito' se sentó en el 'Deluxe' para decir que llevaba diez años con su pareja masculina, con la que se casó a finales de 2011.

Me ha gustado separar lo profesional de la vida personal. Estoy en un momento de mi vida que quiere ser feliz y no tener que ocultarme.

Aseguraba que:

Quiero que mi hijo vea a sus padres felices por la calle y no sólo en casa. Con estas rastas y este pelucón uno no puede pasar desapercibido... No quiero ocultarme cuando me de un beso en la calle con mi marido.